Treize minutes de gameplay sur Star Wars Squadrons

Certains fans de Star Wars rongent certainement leur sabre laser en attendant le 2 octobre, date à laquelle sortira Star Wars Squadrons, le nouveau jeu d’Electronic Arts basé sur la célèbre licence. On avait jusqu’ici eu droit à un trailer et aux configurations minimales et recommandées ; voici une séquence de gameplay d’une durée de 13 minutes.

Cette vidéo a été partagée par un dénommé « jackfrags » sur YouTube. Ceux qui espéraient un énième titre mettant en scène des Jedi devront toutefois passer leur tour, puisque Star Wars Squadrons est un jeu de combat spatial en vue à la première personne. En découvrant cette séquence, difficile de nier quelques airs d’Elite Dangerous ou d’Everspace (dont le second opus, Everspace 2, arrivera d’ailleurs en décembre 2020).

Un jeu cross-play PC, Xbox One et PS4

Star Wars Squadrons permettra aux joueurs de prendre le contrôle d’un vaisseau, par exemple le célèbre X-Wing, pour partir au combat et le bichonner en modifiant son aspect et ses attributs. EA a confié le développement du titre au studio canadien Motive, à qui l’on doit Star Wars Battlefront II.

Le soft proposera une campagne solo et un mode multijoueurs. Enfin, sachez qu’il débarquera sur PC, Xbox One et PS4 et bénéficiera du cross-play dès son lancement.