Trois jeux, d’une valeur totale de 108 euros, sont à récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store

Comme à son habitude, jeudi dernier, l’Epic Games Store a renouvelé son stock de jeux offerts. Depuis ce jour, la plateforme octroie Void Bastards et Yooka-Laylee. Un troisième titre est venu se greffer à ce duo, Saints Row : The Third Remastered. Pendant encore quelques heures, ce sont donc trois jeux qui sont accordés gratuitement, pour une valeur totale d’environ 108 euros.

En effet, d’ordinaire, Void Bastards coûte 27,99 euros ; les deux autres, 39,99 euros chacun. Par contre, si vous souhaitez récupérer Void Bastards et Yooka-Laylee sans devoir sortir la CB, ne trainez pas trop : l’offre expire à 17 heures aujourd’hui, instant où ces deux softs céderont leur place à Automachef. Saints Row : The Third Remastered reste quant à lui proposé gratuitement jusqu’au 2 septembre 17 heures.

Void Bastards

Développé par Blue Manchu et édité par Humble Games, Void Bastards est un FPS paru en mai 2019. Il se présente comme un « jeu de tir stratégique révolutionnaire […] inspiré par BioShock et System Shock 2 […] qui testera votre intelligence ainsi que votre habilité au tir ».

La configuration minimale mentionne un processeur 4 cœurs à 1,8 GHz ; une carte graphique NVIDIA GTX 660 2 ou AMD Radeon 7850 ; 8 Go de RAM ; 6 Go d’espace disque.

Yooka-Laylee

Yooka-Laylee est un « jeu de plateforme à monde ouvert de Playtonic, les vétérans du genre ! » ; on le doit effectivement à Playtonic Games. Le titre met en scène un duo de héros, Yooka et Laylee. L’aventure est jouable en solo mais aussi à deux joueurs en coopération locale et écran partagé.

Il requiert la configuration minimale suivante : Intel i5-2500 3,3 GHz ; NVIDIA GTS450 / AMD Radeon 6850 HD ; 8 Go de RAM ; 9 Go d’espace disque disponible. Notez qu’il est également possible de jouer au titre par le biais du GeForce Now.

Saints Row : The Third Remastered

Enfin, comme son nom l’explicite, Saints Row : The Third Remastered est un remaster de Saints Row: The Third paru en mai 2020 « avec des graphismes et des éclairages améliorés, des environnements et des effets visuels retravaillés », de sorte que « Steelport et les Saints de 3rd Street n’ont jamais été aussi beaux ».

Le titre nécessite un PC armé au minimum d’un processeur AMD FX 6000 series ou Intel Core i5-3000 ; d’une carte graphique AMD Radeon 500 series ou NVIDIA GeForce GTX 660 ; de 8 Go de RAM ; de 25 Go d’espace disque disponible. Comme Yooka-Laylee, le jeu est aussi présent sur le catalogue GeForce Now.