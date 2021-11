Trois jeux gratuits sur l’Epic Games Store, Tom Clancy’s Splinter Cell Chaos Theory offert par Ubisoft

Les joueurs PC sont gâtés en ce mois de novembre : après avoir pu glaner trois jeux gratuits sur trois plateformes il y a quelques jours, rebelote. Il y a quatre jeux à récupérer, bien que trois soient « réellement » offerts. Pour commencer, l’Epic Games Store met à disposition Guild of Dungeoneering, vendu habituellement 12 euros ; Never Alone (Kisima Ingitchuna), normalement affiché au même tarif ; Kid A Mnesia Exhibition, un titre sans prix. Du côté d’Ubisoft, le studio délivre gratuitement une copie de Tom Clancy’s Splinter Cell Chaos Theory. Celui-ci se négocie 10 euros en temps normal.

Sur l’Epic Games Store, les jeux sont gratuits jusqu’au 25 novembre 17 heures. Dans le cas de Tom Clancy’s, vous avez jusqu’au 25 novembre également, mais l’offre expire à 15 heures.

Guild of Dungeoneering

Développé et édité par Gambrinous, Guild of Dungeoneering est un jeu de cartes paru en juillet 2015. C’est un « dungeon crawler, au tour par tour avec des cartes à collectionner. L’originalité de ce jeu est qu’au lieu de contrôler le héros, vous bâtissez le donjon qu’il explore ».

La configuration minimale est très modeste : processeur 2 GHz, 2 Go de RAM, 750 Mo d’espace disponible.

Never Alone (Kisima Ingitchuna)

Développé par Upper One Games, E-Line Media et paru en novembre 2014, Never Alone (Kisima Ingitchuna) se présente comme un jeu de plates-formes pour 1 ou 2 joueurs, qui propose d’ailleurs de la coopération en écran partagé.

« Never Alone est un jeu de plateforme atmosphérique développé en collaboration avec les Iñupiat, un peuple originaire d’Alaska, tiré d’un conte traditionnel transmis de génération en génération. Embarquez pour un voyage épique en compagnie de Nuna et du Renard à la recherche de la source du blizzard éternel qui menace la survie de tout ce qu’ils n’ont jamais connu. »

Pour vivre ce voyage, votre ordinateur doit répondre aux exigences suivantes : processeur Intel Core 2 Duo E4500 @ 2,2 GHz ou AMD Athlon 64 X2 5600+ @ 2,8 GHz ; carte graphique GeForce 240 GT ou Radeon HD 6570 ; 2 Go de RAM ; 3 Go d’espace disque.

Kid A Mnesia Exhibition

Fraîchement sorti, Kid A Mnesia Exhibition est un jeu d’exploration à la première personne. « KID A MNESIA est un espace onirique enfiévré, un édifice, fruit de l’art, des créatures, des mots et des enregistrements de Kid A et d’Amnesiac de Radiohead déterrés après plus de 20 années étranges qui se voient insuffler une nouvelle vie. »

Niveau configuration, le soft est le plus exigeant de tous ceux cités ici. Au minimum : processeur Intel Core i5-2300 | AMD FX-4350 ; carte graphique NVIDIA GeForce GTX 760 | Carte Radeon équivalente ; 8 Go de RAM. L’espace disque requis n’est pas renseigné.

Tom Clancy’s Splinter Cell Chaos Theory

Enfin, Tom Clancy’s Splinter Cell Chaos Theory est un opus de la célèbre franchise daté de 2005. Pour incarner Sam Fisher, les conditions sont forcément très peu restrictives de nos jours : processeur Intel Pentium III ou AMD Athlon, 1,4 GHz ; carte graphique compatible DirectX 9.0c avec 64 Mo de VRAM ; 256 Mo de RAM ; 4 Go d’espace disque.