Ubisoft offre le jeu Rayman Origins jusqu’au 22 décembre

Décidément bien généreux en cette période de fin d’année, Ubisoft offre un nouveau jeu PC : Rayman Origins. Les jours précédents, le studio avait déjà proposé gratuitement un opus d’Anno, Anno 1404.

Pour récupérer une copie gratuite de Rayman Origins, rendez-vous sur l’Ubisoft Store avant le 22 décembre 10 heures. Le titre, sorti en 2012, coûte habituellement 10 euros.

66 niveaux, plus de 120 personnages

« Michel Ancel, le célèbre créateur de Rayman et de Beyond Good & Evil, revient à ses racines avec Rayman Origins : un jeu de plateforme en HD aux déplacements horizontaux, au design crayonné et entièrement jouable à 4 en coopération ! Jouez à Rayman Origins et découvrez ou redécouvrez l’univers onirique ainsi que le légendaire style 2D qui a séduit des millions de fans…

Quand la Clairière des Rêves est envahie de Lums Noirs malfaisants, le Conseil des Fées invoque alors Rayman pour la sauver. Mais le héros de la lumière n’est pas tout à fait celui que le Conseil attendait… En compagnie de son meilleur ami, Globox, le tandem le plus loufoque du monde devra rétablir le climat paisible dans la clairière ou ils seront témoins de la disparition de leur univers tant aimé à jamais… »

Par ailleurs, selon le descriptif, le jeu offre 66 niveaux de plates-formes 2D, plus de 120 personnages différents et 12 univers distincts.

Côté exigences matérielles, pas grand à chose à signaler : les configurations minimales et recommandées pour s’adonner à Rayman Origins sont forcément dépassées de nos jours. Le titre est jouable en solo ou jusqu’à quatre en coopération (pas de coop en local néanmoins).

