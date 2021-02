Un aperçu assez complet des performances du Core i7-11700

Les processeurs Rocket Lake-S d’Intel ne vont plus tarder, puisqu’ils pourraient débarquer le 15 mars prochain. Par conséquent, les tests préliminaires s’accumulent : après celui d’un Core i7-11700K, en voici un du Core i7-11700.

Comme le modèle K, le Core i7-11700 embarque 8 cœurs / 16 threads. En revanche, son TDP est de 65 W. La chaîne Odd Tech Reviews a installé un échantillon de qualification sur une carte mère Z490 Maximus XIII Hero et l’a éprouvé sur divers tests synthétiques et quelques jeux. Les résultats obtenus sont mis en perspective avec ceux d’un processeur Ryzen 7 5800X (lui aussi doté de 8 cœurs / 16 threads), d’un échantillon technique de Core i7-11700 et d’un Core i7-10700 de génération actuelle (Comet Lake-S).

Les boîtes d’emballage des Core i9 Rocket Lake-S présentées

De nets progrès pour la mémoire cache

Globalement, ce Core i7-11700 est assez proche d’un Ryzen 7 5800X ; il se positionne parfois devant son rival.

Par rapport à la précédente génération, la puce Rocket Lake-S jouit d’une belle marge. Elle améliore nettement les performances des caches L1-L3. En effet, pour la copie du cache L1, le Core i7-11700 se montre 50 % plus véloce que son ancêtre, et jusqu’à deux fois plus rapide en lecture / écriture. La copie pour le cache L2 montre un avantage d’environ 60 % pour le processeur Rocket Lake-S. Le gain est de 43 % pour la vitesse de lecture L2, tandis que la vitesse d’écriture reste similaire. Enfin, pour le cache L3, les résultats ne sont pas significatifs, le microcode étant actuellement bugué.

Dans les jeux, associé à une RTX 3080, le Ryzen est généralement supérieur à son rival. Le niveau de détails et la définition ne sont pas mentionnés, prenez donc ces résultats avec un certain recul : il est possible que le GPU soit le facteur limitant.

Par ailleurs, comme prévu, l’iGP Xe du Core i7-11700 lui octroie une avance confortable sur la solution graphique UHD 630 de la puce Comet Lake-S.

Il faudra attendre d’autres tests plus complets, faits avec des pilotes à jour pour émettre un jugement sur cette gamme Rocket Lake-S. Néanmoins, en dépit de leur gravure en 14 nm qui peut paraître obsolète par rapport à celle en 7 nm des Ryzen 5000, ces processeurs Intel de onzième génération Intel auront clairement des arguments à faire valoir. En outre, dans la période actuelle, plus que les performances pures, les tarifs et la disponibilité pourraient s’avérer les véritables juges de paix.