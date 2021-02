Un premier test du Core i7-11700K disponible

Les processeurs Rocket Lake-S d’Intel sont attendus fin mars. Un échantillon d’ingénierie du Core i7-11700K, un modèle armé de 8 cœurs / 16 threads, a toutefois déjà été soumis à quelques tests.

Le site Lab51 a mis la puce à l’épreuve sur des applications comme Blender ainsi que dans les jeux. Les résultats obtenus sont mis en perspective avec ceux de Ryzen 5000, Ryzen 3000, processeurs Comet Lake-S (Core i9-10900K, Core i7-10700F, Core i5-10400) et Core i9-10980XE. L’échantillon du Core i7-11700K prend place sur une carte mère Z590. Il collabore avec 16 Go de DDR4-3200, comme les puces AMD ; le Core i9-10980XE a droit à 32 Go de DDR4-3200. Enfin, la carte graphique est une GeForce RTX 2080 Ti.

Un Core i7 gourmand mais pas chaud

Le Core i7-11700K se positionne généralement entre les Ryzen 7 5800X et Ryzen 7 3800X, eux aussi dotés de 8 cœurs / 16 threads. Il offre un niveau de prestation globalement supérieur au Core i7-10700F mais assez variable selon les applications. Ainsi, l’écart dans WPrime 1.55 est infime mais plus important dans Handbrake par exemple, avec un passage de 57 à 48 secondes.

Dans les jeux, la carte graphique semble être le principal facteur limitant dans Metro Exodus et Far Cry New Dawn. Dans Dawn of War 3 en revanche, le Core i7-11700K joue dans la même cours que les Ryzen 5000, lesquelles égalent ou dépassent les 160 images par secondes en moyenne, contre 140 ips ou moins pour les précédentes générations.

En matière de consommation, ce Core i7-11700K confirme un appétit assez conséquent : le système engloutit 286 W sous Prime 95, pour 224 W pour la configuration avec le Ryzen 7 5800X. La puce d’Intel se monstre ainsi 27 % plus énergivore. Toutefois, cela n’induit pas des températures plus élevées, au contraire : refroidi par un Noctua NH-D15, le Core i7-11700K monte à une température maximale de 71°C tandis que le Ryzen 7 5800X grimpe à 90°C.

Vous pouvez retrouver le dossier complet, qui comprend d’autres benchmarks, sur la source. Le test semble plutôt sérieux, mais comme toujours avec ce genre de fuite préliminaire, la prudence reste de rigueur.