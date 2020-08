Un écran 32 pouces UHD avec dalle IPS chez LG

LG dévoile un nouvel écran, le 32UN650-W. Ce 31,5 pouces est muni d’une dalle IPS offrant une définition de 3840 x 2160 (UHD). Elle couvre 95 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Son temps de réponse gris à gris est de 5 ms.

La luminosité maximale s’élève à 350 cd/m². Le taux de contraste est de 1000:1. L’écran est compatible HDR10 et AMD FreeSync.

LG lance son écran UltraGear 27GN950, un 27 pouces avec dalle IPS en UHD

Deux haut-parleurs de 5W

Une paire de haut-parleurs de 5W est présente. Ce moniteur LG 32UN650-W propose deux ports HDMI et un DisplayPort, probablement en 2.0 et 1.4 respectivement. Outre le support VESA de 100 x 100 mm, LG mentionne un pied inclinable et réglable en haut, sans donner plus de précisions. Sortie prévue fin août à un tarif de 550 euros.