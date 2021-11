Un jeu d’horreur / aventure à récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store

Pour ceux qui n’auraient pas eu leur dose annuelle de peur au cours du week-end, l’Epic Games Store propose une session de rattrapage avec le jeu DARQ : Complete Edition. La plateforme accorde gratuitement ce titre jusqu’à jeudi prochain ; il se négocie 16,76 euros hors période promotionnelle.

Développé et édité par Unfold Games, ce jeu, paru en août 2019, est classé dans les genres Horreur Casse-tête et Aventure. Il « raconte l’histoire de Lloyd, un garçon qui se rend compte qu’il est en train de rêver. Incapable de se réveiller, Lloyd doit faire face à ses peurs et tenter de donner du sens à ce rêve étrange ». Pour s’en sortir, Lloyd devra essentiellement miser sur la ruse et la discrétion, étant donné qu’il « n’a aucune chance de gagner dans une confrontation directe, puisque les créatures qu’il rencontrera sont bien plus puissantes et rapides que lui ». Ainsi, selon son descriptif, DARK mise sur « l’horreur psychologique […] et une atmosphère effrayante plutôt que sur des scènes gores ou violentes ».

Configurations minimale et recommandée

Sur un plan matériel, DARK : Complete Edition n’a rien de très effrayant pour une configuration actuelle. Il nécessite au minimum un processeur Intel Core i3-530 (Clarkdale, 2010) ou équivalent AMD ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 260 / ATI Radeon HD 4870 ; 4 Go de RAM. La configuration recommandée pousse les curseurs à un Core i7 de génération non précisée ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 660 / ATI Radeon HD 7850 ; 8 Go de RAM. Dans tous les cas, prévoyez 3 Go d’espace disque.

L’offre expire jeudi 4 novembre à 17 heures ; Aven Colony succédera alors à DARK : Complete Edition. Pour récupérer une copie de ce dernier, rendez-vous sur l’Epic Games Store.