Un moddeur porte le FSR d’AMD dans GTA V

Un nouveau jeu non prévu est venu s’ajouter à la liste des titres compatibles avec l’AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) : Grand Theft Auto V ! Il ne s’agit pas d’un ajout surprise gardé secret par Rockstar et AMD, mais plutôt d’un intrus incorporé par un moddeur dénommé NarutoUA.

Ce dernier a partagé la vidéo ci-dessus pour illustrer son travail. Pour cela, il a capturé plusieurs scènes : certaines utilisent le mode Performance (0.5x), d’autres le mode Qualité (0.75x). Puisqu’il est difficile de voir les différences directement sur la vidéo, vous pouvez vous référer à des captures d’images comparatives, avec et sans FSR. Précision importante : vous avez sûrement constaté que l’activation du FSR n’a pas d’incidence sur le nombre d’images par seconde et/ou l’utilisation matérielle ; la hausse du framerate est pourtant l’un des arguments en faveur de la technologie de sur-échantillonnage. La raison est que la comparaison met en opposition la méthode d’upscaling du jeu avec le FSR ; il ne s’agit pas d’une comparaison avec le rendu natif en 1440p.

L’impact du FidelityFX Super Resolution d’AMD sur la qualité d’image

Le FSR sera plus largement mis à disposition des développeurs à partir de la mi-juillet

Pour l’instant, AMD n’a pas encore livré le code source de son FSR ; cette étape ne doit intervenir qu’à la mi-juillet. Par conséquent, NarutoUA indique avoir utilisé des « shaders précompilés d’un autre jeu », sans préciser lequel. Il y a actuellement 8 jeux qui prennent officiellement en charge le FSR : 22 Racing Series, Anno 1800, Evil Genius 2, Godfall, Kingshunt, Terminator: Resistance, The Riftbreaker et DOTA 2. D’autres titres devraient supporter la technologie dans les prochaines semaines, dont Far Cry 6 et Resident Evil Village.

NarutoUA explique la procédure d’installation de son mod et fournit le code source sur GitHub.

