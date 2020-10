Un processeur Rocket Lake-S réalise des scores très prometteurs sur UserBenchmark

En fin de semaine, Intel a détaillé sa prochaine génération de processeurs de bureau, Rocket Lake-S ; des puces censées monter plus haut en fréquence que les Comet Lake-S et accompagnées d’un gain « à deux chiffres » en matière d’IPC, soit d’au minimum 10 %. Des premiers tests dans UserBenchmark donnent un aperçu des performances : elles sont à la hauteur des attentes.

Le modèle en fuite est un 8 cœurs / 16 threads (la configuration maximale pour cette gamme) repéré ici avec une fréquence maximale de 4,2 GHz ; bien sûr, il s’agit d’un échantillon technique et les fréquences du produit commercialisé seront certainement plus élevées. Par défaut, nous l’appellerons Core i9-11900K. Il est installé sur une carte mère Z590, en l’occurrence la MSI Z590-A PRO-12VO, apparemment avec socket LGA 1200, comme pour la série Comet Lake-S. La configuration comprend aussi 32 Go de mémoire DDR4-2667 et un disque dur WD Blue HD de 160 Go.

Les Core 19-10900K et Core i7-10700K battus jusqu’au test 8 cœurs

Le processeur obtient un score de 179 points dans le test à un cœur, 368 points dans celui à deux cœurs, 682 points dans le quatre cœurs, 1 115 points dans le huit cœurs et enfin 1 623 points dans le 64 cœurs. Par rapport aux Core i7-10700K et Core i9-10900K actuels, la puce Rocket Lake se montre dans tous les cas supérieure au premier et devance également le second jusqu’au test 8 cœurs.

Processeur Intel Core i7-10700K @ 5,1 GHz Intel Core i9-10900K @ 5,3 GHz Intel Core i9-11900K? @ 4,2 GHz Versus i7-10700K Versus i9-10900K 1-cœur 148 152 179 21% plus rapide 18% plus rapide 2-cœurs 292 302 368 26% plus rapide 22% plus rapide 4-cœurs 567 599 682 20% plus rapide 14% plus rapide 8-cœurs 1045 1156 1115 7% plus rapide 3.6% plus lent 64-cœurs 1553 1988 1623 4% plus rapide 22% plus lent

Logiquement, lorsqu’il bénéficiera de sa véritable fréquence, qui avoisinera voire dépassera les 5 GHz, ce modèle Rocket Lake-S n’aura aucun mal à surclasser ses rivaux. S’il faut attendre d’autres résultats pour se forger un avis, il semblerait que les cœurs Cypress Cove apportent une réelle plus-value à cette onzième génération ; étant donné que depuis la sixième génération, les puces Intel se coltinent la vieillissante architecture Skylake, on serait tenté de dire que ce n’est pas trop tôt, surtout face aux Ryzen 5000 d’AMD.

MSI Z590-A PRO-12VO (MS-7D10)



Intel 0000

U3E1, 1 CPU, 8 cores, 16 threads

Base clock 3.4 GHz, turbo 4.2 GHz (avg)



Source : WCCFTech