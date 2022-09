Un schéma du PCB de l’AMD Radeon RX 7900XT confirme plusieurs spécifications

Les fuites traitant des GeForce RTX 4000 sont nombreuses – quasiment quotidiennes – mais celles ayant trait aux Radeon RX 7000, pourtant aussi attendues d’ici quelques semaines, sont plus rares. Nous pouvons quand même compter sur Igor Wallossek pour fournir quelques informations sur la Radeon RX 7900XT, fleuron de la gamme. Notre confrère a publié le schéma de design ci-dessous.

© Igor’s LAB

Le GPU Navi 31 de la carte possède 7 dies : 6 MCD (Memory Complex Die) et un GCD (Graphics Complex Die). Rappelons que le GCD est gravé en 5 nm par TSMC, tandis que les MCD profitent d’une gravure en 6 nm, toujours par le fondeur taïwanais. Il y a 12 modules mémoire GDDR6, ce qui suggère 24 Go de VRAM. Igor relève aussi 21 convertisseurs de tension : 16 convertisseurs de tension (de 8 phases fonctionnant en parallèle) pour VDDC_GFX, 2x mémoire, 2x VDD_SOC et 1x VDDCI. La carte puise son énergie de trois connecteurs 8 broches, mais Igor n’exclut pas un connecteur 12VHPWR pour les cartes graphiques commercialisées. Enfin, cette référence met à disposition un port HDMI et trois DisplayPort.

Des rendus des GPU Navi 31, Navi 32 et Navi 33

Spécifications Navi 31, Navi 32, Navi 33

Les spécifications les plus récentes pour les GPU Navi 31, Navi 32 et Navi 33 sont rassemblées ci-dessous.

GPU Navi 31 Navi 32 Navi 33 Nom de code Plum Bonito Wheat Nas Hotpink Bonefish Carte graphique Radeon RX 7900XT Radeon RX 7800XT Radeon RX 7600XT Package GPU Multi-Chip-Module (MCM) Multi-Chip-Module (MCM) Monolithique Nœuds de gravure TSMC 5nm + 6nm TSMC 5nm + 6nm TSMC 6nm Architecture AMD RDNA3 AMD RDNA3 AMD RDNA3 Configuration chiplets 1x GCD + 6x MCD 1x GCD + 4x MCD – Surface GCD ~308 mm² ~200mm² – Surface MCD 6x ~37.5 mm² 4x ~37.5 mm² – Surface GPU ~533 mm² ~350 mm² ~203 mm² Shader Engines 6 3 2 Shader Arrays 12 6 4 RDNA Workgroups (WGP) 48 30 16 Unités de calcul 96 60 32 Processeurs de flux 12 288 7680 4096 VRAM 24 Go GDDR6 384-bit (18 Gbit/s) 16 Go GDDR6 256-bit (18 Gbit/s) 8 GDDR6 128-bit (18 Gbit/s) Bande passante mémoire 864 Go/s 576 Go/s 288 Go/s Infinity Cache 96 Mo 64 Mo 32 Mo Interface PCIe PCIe Gen5 PCIe Gen5 PCIe Gen5

Source : Igor’s LAB