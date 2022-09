Les TGP max et les fréquences Boost des RTX 4090 / 4080

Il semble que NVIDIA annoncera les premières cartes graphiques GeForce RTX 4000 dans quelques jours, le 20 septembre, à l’occasion de la GTC. Vous l’aurez constaté, les fuites ont été nombreuses ces dernières semaines : elles ont permis d’avoir un bon aperçu des spécifications – toujours hypothétiques – des références à venir. Aujourd’hui, les dernières pièces du puzzle renseignent les TGP max et les fréquences Boost des GeForce RTX 4090 et RTX 4080.

Crédit : Zotac

La GeForce RTX 4090, armée d’un GPU AD102-300, a apparemment une fréquence Boost de 2520 MHz et un max TGP de 660 W. Les GeForce RTX 4080 12 et 16 Go, basées sur le GPU AD103-300, auraient des fréquences Boost de référence de respectivement 2505 et 2610 MHz, des TGP max de 516 et 366 W. Rappelons que cette valeur correspond à la puissance maximale que peuvent utiliser les fabricants pour leurs cartes custom.

Des GeForce RTX 4090 Zotac prennent la pose

La GeForce RTX 4070 arriverait plus tardivement

Pour le reste, pas de nouveautés, les 16 384 cœurs CUDA / 24 Go de GDDR6X pour la RTX 4090 et les 9728 / 7680 cœurs CUDA pour les RTX 4080 16 / 12 Go n’ont pas bougé. Vous aurez constaté l’absence de mention de la GeForce RTX 4070, et pour cause : cette carte graphique ne serait pas lancée la semaine prochaine mais plus tardivement. Concernant la disponibilité des RTX 4090 et RTX 4080, ce sera la première moitié d’octobre dans le premier cas, les deux premières semaines de novembre dans le second.