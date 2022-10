Un Smart TV LED Philips presque à moitié prix chez Darty !

Difficile aujourd’hui de se passer d’une Smart TV pour son quotidien. Compatibles avec le WiFi, elles vous permettent d’accéder à toutes les plateformes de streaming en seulement quelques clics. Vous avez ainsi accès à des heures de divertissement dans votre salon. Problème : les Smart TV sont la plupart du temps très chères !

Darty a cependant décidé de vous aider et vous propose des réductions sur plusieurs modèles de Smart TV. Et attention, on ne parle pas d’une petite réduction de quelques dizaines d’euros. On parle ici d’une réduction de -48% !

En vous rendant dès maintenant chez Darty, vous pouvez ainsi vous procurer la TV LED Philips 65PML9506 pour 1299€ au lieu de 2499€. Grâce à cette offre, vous pouvez profiter d’un produit haut de gamme pour un prix vraiment réduit !

Une TV de 65 pouces avec l’assistant Google intégré

Avec ce téléviseur, vous profitez d’une expérience immersive pour tous vos contenus ! Elle propose la technologie Ambilight 4 côtés avec des LED intelligentes et une connectivité de pointe HDMI 2.1. Elle offre des noirs profonds et des couleurs équilibrée avec un rétroéclairage de qualité.

Côté technique, la Smart TV propose un processeur Philips P5 avec une intelligence artificielle efficace. L’image est ainsi réaliste et les matériaux sont haut de gamme. Le cadre est en effet en métal brossé.

Très pratique, sa télécommande propose aussi un bouton compatible avec l’assistant Google et Alexa. Vous pouvez ainsi mettre vos programmes préférés en un seul clic grâce à votre voix.

Pour en profiter à prix mini, rendez-vous vite chez Darty ! L’enseigne vous propose de plus plusieurs modèles de Smart Tv pour tous les budgets et tous les besoins. Vous pouvez ainsi par exemple aussi vous tourner vers l’une de ces offres :