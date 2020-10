Une vitesse de lecture séquentielle de 7 381,21 Mo/s pour le contrôleur PCIe 4.0 Phison E18

Resté longtemps l’unique contrôleur PCIe 4.0 disponible sur le marché des SSD NVMe grand public, l’E16 de Phison affiche désormais des performances un peu en retrait par rapport aux solutions concurrentes signées Samsung, SMI ou Marvell. Phison élabore donc son successeur depuis plusieurs mois, l’E18. La promesse : jusqu’à 7 Go/s en lecture / écriture séquentielles. Objectif tenu d’après des premiers résultats issus d’un échantillon technique.

Anthony Garreffa de TweakTown rapporte en effet 7 381,21 Mo/s en lecture séquentielle et 7 025,86 Mo/s en écriture séquentielle.

Une date de sortie encore incertaine

Ces valeurs placeraient l’E18 parmi les contrôleurs SSD NVMe PCIe 4.0 x4 les plus rapides du marché. Le SSD XGP Sage d’Adata propulsé par un contrôleur InnoGrit Rainier IG5236 revendique par exemple 7 000 Mo/s en lecture séquentielle, et jusqu’à 6 100 Mo/s en écriture séquentielle ; le 980 Pro de Samsung, armé d’un contrôleur maison Elpis, affiche au mieux 7 000 Mo/s et 5000 Mo/s dans sa version 1 To. Pour rappel, le E16 plafonne à 5 Go/s en lecture et 4,4 Go/s en écriture.

Malheureusement, on ne sait toujours pas quand Phison commercialisera ce E18, qu’on retrouvera notamment dans le SSD Galax HOF Extreme.