Valve Steam Deck : l’upgrade du SSD est possible

L’illustre président de Valve, Gabe Newell, a directement répondu par e-mail à un futur acquéreur de sa « console » portable Steam Deck, qui s’interroge sur la nature du SSD qu’elle embarque. Lors de la présentation des trois modèles inaugurant cette gamme de « mini-PC » nomades, la capacité de stockage du SSD reste en effet le principal élément qui les différencie : 256 Go (549 €) ou 512 Go (679 €), avec une première version à 419 € qui le troque contre 64 Go de mémoire eMMC.

Un SSD NVMe M.2 2230, qui ouvre des perspectives d’upgrade

Gabe Newell a tout d’abord précisé la nature de cette unité : il s’agit d’un SSD NVMe au format M.2 2230, soit la plus petite taille des unités de ce type (30×22 mm). Autre enseignement, même le Steam Deck de base (419 €), qui ne s’articule qu’autour de modules de mémoire eMMC, possède un tel emplacement vierge. Valve s’est empressé de mettre à jour les caractéristiques officielles de la machine en conséquence, sur le site qui lui est dédié. En ajoutant une mention : « les unités de stockage ne pas prévues d’être remplacées par l’utilisateur final ».

On ignore évidemment, à l’heure actuelle, si cet avertissement tient plutôt d’une forme de garantie pour Valve, afin de se désengager de tout problème porté par un coup de tournevis maladroit, ou s’il s’agit d’une vraie impossibilité matérielle. Ceux intéressés par la console peuvent toutefois rêver à l’idée d’investir dans le Steam Deck le moins onéreux et de lui greffer un SSD de 1 To, portant ainsi la capacité de stockage au-delà de ce que prévoit Valve. Les options ne sont cependant pas légion, au format 2230. Tout juste trouve-t-on le Kioxia 2230 à 85 € pour 256 Go (il se décline en variantes de 512 Go et 1 To), le Western Digital SN520 et le Dell 2230 (99,99 € pour 256 Go). eBay recense également une flopée d’autres options, comme ce modèle Kioxia de 1 To à 168 €, ou ce Lite-On 2230 de 128 Go à 25 € seulement. Mais il s’agit souvent d’unités d’occasion, extraites d’ultraportables ou d’appareils défectueux.

Il n’en demeure pas moins qu’à moins de 170 € l’unité de 1 To, vous pourriez détenir un Steam Deck d’une capacité record, pour moins cher que le modèle le plus luxueux. Rappelez-vous toutefois que la capacité de stockage n’est pas la seule différence entre les trois versions de la machine de Valve. Le Steam Deck 512 Go est le seul à profiter d’un traitement antireflet « de qualité supérieure » sur son écran, un atout non-négligeable qui pourrait bien faire la différence pour des parties en extérieur.

La communauté des moddeurs est déjà en ordre de bataille, depuis l’annonce de Valve. Elle se regroupe derrière un nouveau portail, Steam Deck Mods, qui laisse à prévoir des variantes du système d’exploitation ou d’autres possibilités d’extension.