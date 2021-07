Vers une (forte) baisse du prix des cartes graphiques ces prochains mois ?

Vous aviez rongé votre frein, reportant le renouvellement de votre carte graphique à des horizons tarifaires plus supportables ? Bien vous en a pris : selon plusieurs sources issues de la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs, du marché des intégrateurs et des analystes financiers, le retour à un niveau normal des prix devrait intervenir au cours du second semestre 2021. Les plus optimistes parlent d’une vraie disponibilité des cartes de génération Ampere et RDNA2 aux tarifs auxquels elles étaient prévues, d’ici Noël.

Crédit : Galaxie Media – Tom’s Hardware – Igor’s Lab

En cause, la baisse des cryptomonnaies et le retour à de meilleures capacités de production

On le sait, les prix ont immédiatement grimpé dès la rentrée 2020 à cause de capacités de production limitées en matière de GPU, la pandémie liée au Covid-19 ayant fortement entravé le fonctionnement des usines. Si la demande a très largement excédé l’offre, c’est aussi à cause du boom des cryptomonnaies : de nombreuses fermes se sont précipitées sur les stocks de GeForce RTX 30 et Radeon RX 6000, dès la première seconde de leur apparition, laissant sur le carreau les joueurs avides de moderniser leur configuration. Avec des prix plus que doublés en conséquence, pour les quelques exemplaires restant sur les étals des revendeurs spécialisés. Autre sport occupant plus que jamais les foules, en 2020-21 : la pure spéculation sur le prix des composants high-tech (entre autres…), en vue de leur revente. La PlayStation 5 et la Xbox One Series X/S en ont rapidement été victimes.

Le gouvernement chinois faisant actuellement la chasse aux fermes de Bitcoins, et le retour sur investissement des cryptomonnaies étant aujourd’hui sur berne, ce type d’acheteurs devrait rapidement quitter le marché. Un phénomène rapide, qui s’est notamment traduit ces dernières semaines par l’apparition de centaines de cartes graphiques sur le marché de l’occasion, avec notamment des GeForce RTX 3060 bradées à moins de 230 euros en Chine.

Autres phénomènes en faveur d’un retour à la normale : la sortie de nouveaux modèles, qui continuent de décliner les architectures Ampere et RDNA2, à l’image des récentes GeForce RTX 3070 Ti et RTX 3080 Ti. Autant de signaux qui montrent que les chaînes de production semblent revenues à leur plein régime, et contribuent à diversifier l’offre du marché.

Pour autant, si les analystes financiers tablent également sur des ventes accrues pour les autres types de composants – l’achat d’une carte graphique s’accompagnant fréquemment d’autres investissements en parallèle, comme la modernisation d’une plate-forme autour d’une nouvelle carte mère et d’un processeur – le répit serait de courte durée, selon certains experts. Ils tableraient en effet sur un retour des cryptomonnaies au début de l’année prochaine, ce qui pourrait à nouveau jouer en faveur d’une hausse des prix. Vers un répit de courte durée, donc, pour une nouvelle carte à loger sous le sapin ?