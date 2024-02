Windows 11 : l’IA va mettre à jour automatiquement votre PC et forcer l’installation de W11 23H2

Microsoft vient d’officialiser une initiative étonnante en ce qui concerne Windows 11. Le géant va désormais forcer la mise à jour du système vers les versions les plus récentes à l’aide de l’intelligence artificielle. Les utilisateurs n’auront plus le choix, leur Windows 11 va automatiquement passer à la version 23H2 de l’OS.

Depuis quelque temps Microsoft mise grandement sur l’intelligence artificielle. La firme de Redmond souhaite faire de Copilot et de l’IA les hérauts d’une nouvelle ère pour le système d’exploitation Windows.

Alors que Copilot a déjà remplacé Bing, l’IA va être au centre de l’expérience de l’OS à l’avenir. Microsoft a d’ailleurs prévu une nouvelle mise à jour pour son système en grande partie pensée avec l’IA en tête : Windows 11 24H2.

Cependant l’utilisation et l’intégration de l’IA à outrance peuvent avoir des effets néfastes. Malheureusement, Microsoft ne semble pas avoir intégré cette notion et sa nouvelle initiative risque de froisser plus d’un utilisateur. L’entreprise va forcer l’installation de certaines mises à jour à l’aide de l’intelligence artificielle.

Microsoft va rendre Windows 11 23H2 obligatoire

Microsoft va donc mettre à jour de façon automatique les Windows 11 les plus anciens vers la mise à jour 23H2 récemment sortie. Cette nouvelle lubie de Microsoft n’est franchement pas la bienvenue, sachant que la dernière version de 23H2 est incroyablement buggée.

Microsoft explique que cette mise à jour automatique cible les appareils Windows 11 approchant ou ayant atteint la fin de leur période de maintenance. Les versions 21H2 ou 22H2 de Windows 11 sont spécifiquement mentionnées comme cibles potentielles de cette mise à jour.

Copilot ©Microsoft

En plus d’être discutable en privant les utilisateurs de leur liberté de choisir leur mise à jour, cette initiative pose un autre problème : les exigences de Windows. En effet Microsoft, depuis Windows 11, revoit les exigences matérielles de son OS.

Le système d’exploitation est de plus en plus demandeur. Tous les ordinateurs ne sont pas capables de le faire tourner correctement. Cette situation ne devrait d’ailleurs pas s’arranger avec l’intégration de l’intelligence artificielle dans Windows 11 24H2.

L’intelligence artificielle n’est pas fiable

Il est possible que l’IA en charge des mises à jour soit capable de prendre cette variable en considération. Cependant les utilisateurs ne sont pas à l’abri d’un bug. L’intelligence artificielle, en général, est loin d’être fiable, la mettre en charge d’une fonction aussi importante est relativement risquée.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle stratégie de Microsoft concernant ses mises à jour risque de ne pas faire l’unanimité. Elle n’est cependant pas étonnante et s’inscrit parfaitement dans le cadre de la philosophie “tout IA” de Microsoft, cette initiative n’en étant qu’une parmi tant d’autres.

Il est peu probable que le géant de Redmond calme sa frénésie de l’intelligence artificielle au détriment de ses utilisateurs. En espérant que l’utilisation de l’IA pour forcer les mises à jour ne devienne pas une norme pour l’OS à l’avenir.