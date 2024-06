Windows 11 : Recall, l’IA de PC Copilot+ qui vous enregistre sécuriserait enfin vos données

Recall, l’outil de confort qui enregistre les activités des usagers serait un cauchemar pour la vie privée et la sécurité des données personnelles. C’est pourquoi Microsoft souhaiterait apporter quelques changements au fonctionnement de son IA.

L’intégration de l’intelligence artificielle à outrance dans les produits de nouvelle technologie peut laisser sceptique. Son utilité relative pourrait ne pas compenser certains de ses défauts évidents.

Par exemple, Recall, un outil IA réservé aux PC Copilot+ à venir, soulève quelques questions, notamment en ce qui concerne la sécurité des données des utilisateurs. Cette fonctionnalité de Windows 11 enregistre les faits et gestes des utilisateurs en permanence. Le but est de sauvegarder l’ensemble de leur activité afin qu’ils puissent y revenir facilement (entre autres).

Recall, qui devrait être disponible à la sortie des PC Copilot+ et de la mise à jour majeure 24H2 de Windows 11, est donc en théorie un outil devant faciliter le travail des utilisateurs de l’OS. Cependant, la fonctionnalité ferait face à une levée de boucliers des usagers et experts en sécurité.

En effet, en plus d’être assez intrusif en se permettant de surveiller les usagers, Recall serait un cauchemar question cybersécurité. La protection des données n’étant apparemment pas assurée. C’est sans doute pour ces raisons que Microsoft a voulu clarifier mais aussi ajuster le fonctionnement de son IA locale pour Windows 11.

Recall va devenir plus transparent

Retracer ses pas grâce à l’IA ne serait pas suffisamment intéressant pour les utilisateurs pour qu’ils mettent en danger leur vie privée et leurs données. Malheureusement, Recall semblait d’apparence assez obscure et il aurait été difficile de dire si la fonctionnalité était activée.

Heureusement, le premier changement opéré par Microsoft est donc de rendre l’outil plus transparent. À l’avenir, les utilisateurs seront face à un choix plus clair en ce qui concerne l’activation de Recall. De plus, la fonctionnalité devrait être désactivée par défaut.

Ce changement est particulièrement bienvenu, plus de liberté offerte aux utilisateurs est toujours appréciée. Évidemment, ce n’est pas le seul changement apporté à Recall par le géant de Redmond, la sécurité de son outil étant également une des pistes d’amélioration.

Microsoft a effectivement voulu rassurer ses consommateurs en leur assurant la sécurité et la protection de leurs données. Si cela peut sonner comme de belles paroles, il semblerait que l’entreprise fasse effectivement quelques efforts.

La sécurité s’améliore, est-ce suffisant ?

Localement, il faudra être inscrit à Windows Hello (le système de connexion sécurisé de l’OS) afin d’accéder aux données enregistrées par Recall mais aussi l’activer. Pour ce qui est des risques de piratage, la firme veut introduire une nouvelle couche de protection.

Alors que les données sauvegardées par Recall n’étaient jusqu’à présent pas chiffrées, elles le seront à l’avenir. De plus, Microsoft souhaite ajouter un processus de décryptage “en temps réel” dont la sécurité serait assurée par Windows Hello.

Si ces changements semblent aller dans la bonne direction, il faut préciser que le service d’authentification de Microsoft n’est pas sans défaut. Windows Hello peut être victime de failles de sécurité et évidemment faire fuiter les données “protégées”.

Cela aurait comme effet de miner l’ensemble des améliorations de sécurité entreprises par Microsoft. Il faut donc se demander si une fonctionnalité comme Recall vaut vraiment le coup et si le confort apporté par l’intelligence artificielle mérite de sacrifier sa vie privée.