Microsoft souhaite remplacer Copilot par un nouvel assistant IA au nom très original

Microsoft se prépare à lancer un nouvel assistant d’intelligence artificielle appelé Windows Intelligence ». Les récentes mises à jour du code de Windows 11 suggèrent ce changement, indiquant que Microsoft rassemblera toutes ses fonctionnalités d’IA sous une même marque. L’IA deviendrait ainsi un élément central de l’expérience Windows.

Microsoft va introduire « Windows Intelligence » pour unifier l’IA dans Windows 11

Aujourd’hui, la principale fonction d’IA de Microsoft est Copilot, un assistant numérique qui aide les utilisateurs à effectuer des tâches, leur fait des suggestions intelligentes et leur donne des réponses.

Mais de récentes mises à jour du code laissent entendre que Copilot et d’autres outils d’IA pourraient bientôt faire partie de Windows Intelligence. En réunissant ses outils d’IA, Microsoft espère que l’IA occupera une place plus importante dans la manière dont les utilisateurs interagissent avec les applications et le système d’exploitation lui-même.

Le nom « Windows Intelligence » est similaire à « Apple Intelligence », le nom qu’Apple utilise pour ses propres fonctions d’IA comme Siri. Ce nom, très recherché par ailleurs par les ingénieurs de Microsoft qui ont du y passer des semaines, voire des mois, vise à créer un environnement avec plus d’IA dans Windows.

Microsoft n’a pas l’intention de supprimer Copilot avec ce changement de marque. Copilot a récemment reçu des mises à jour, notamment une nouvelle interface basée sur des cartes et des recommandations personnalisées. D’autres outils comme Click to Do et Recall, qui facilitent les tâches d’arrière-plan, continueront également à s’améliorer sous Windows Intelligence.

La question est maintenant de savoir comment Windows Intelligence va concurrencer Apple et d’autres géants de la technologie dans le domaine de l’IA. Cette évolution pourrait changer la façon dont nous utilisons les ordinateurs, en faisant de Windows une plateforme plus utile et plus adaptable.