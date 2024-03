Windows 11 : certains PC sont victimes de plantages, Intel déploie un correctif en urgence

Un problème rencontré par les utilisateurs de Windows provoque des plantages de leur PC et notamment des écrans bleu de la mort. Ceux-ci sont liés à un défaut dans les drivers Wi-Fi d’Intel, heureusement le constructeur à lancé un correctif devant régler le problème.

Le BSOD ou Blue Screen Of Death est une ombre planant au-dessus de chaque utilisateur de Windows. Cet écran tant redouté est souvent lié à une défaillance du système d’exploitation de Microsoft. Si le BSOD n’est pas forcément fatal pour une machine il peut l’être et est systématiquement synonyme de plantage.

Un écran bleu peut être causé par plusieurs facteurs, notamment à des défauts matériels mais aussi à des problèmes liés au pilotes de certains appareils. C’est le cas notamment des drivers Wi-Fi Intel qui pouvaient provoquer un écran bleu de la mort.

Alors que Windows 11 est en train d’accueillir sa nouvelle mise à jour Moment 5, certains utilisateurs de Windows 11 ont rencontré des crash de leur PC. Ceux-ci étant causés par des problèmes liés à ses pilotes Wi-Fi .

Heureusement, Intel a confirmé cette défaillance et a publié de nouveaux pilotes WLAN (v23.30) pour résoudre ce problème. Cette correction ne vient pas seulement régler des problèmes de BSOD et d’autres améliorations sont également présentes.

Les correctifs d’Intel ne concernent pas que les BSOD

Ces nouveaux pilotes corrigent donc les écrans bleus liés aux pilotes d’Intel mais apportent des optimisations de la qualité de service et une meilleure hiérarchisation du trafic Internet. Cela devrait bénéficier aux joueurs principalement, en réduisant la latence.

D’autres problèmes sont également résolus. C’est le cas notamment , des erreurs événement système (ID 5002) et des problèmes de reconnaissance des solutions sans fil. Ces correctifs prennent en charge différents appareils dont le chipset Wi-Fi 7 BE200. Bien que la norme Wi-Fi 7 ne soit prise en charge que par Windows 11, la version 10 de l’OS de Microsoft est également concernée par les corrections d’Intel.

Intel a également résolu les problèmes de connexion Wi-Fi et Miracast. Les drivers apportent également des ajustements pour améliorer les performances générales du système. En outre, une mise à jour des pilotes Bluetooth a été déployée. Ils permettent d’augmenter la stabilité d’un appareil, en particulier après sa sortie de veille.

Pour mettre à jour les pilotes, Intel propose l’outil Intel Driver and Support Assistant (Intel iDSA), un assistant permettant de télécharger et d’installer les nouveaux drivers. Les correctifs sont également disponibles en téléchargement direct ou via Windows Update, pour une installation automatique. Quoi qu’il en soit, il est recommandé d’installer rapidement ces correctifs.

Comme dit plus haut un BSOD n’est pas synonyme de mort pour un PC. Cependant cela reste un problème frustrant et préoccupant. En revanche, si les correctifs d’Intel sont les bienvenus, il faut espérer que ceux-ci règle réellement le problème sans en causer de nouveau.