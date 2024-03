Windows 11 : cette mise à jour pourrait résoudre les problèmes de performances de votre PC

©Clint Patterson via Unsplash

Une nouvelle mise à jour est parfois synonyme de nouveaux problèmes pour les utilisateurs. En général, ces patchs cherchent à améliorer la sécurité et l’intégrité d’un système. Cependant, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Des bugs inattendus peuvent effectivement se glisser dans une mise à jour.

Par exemple, le patch Tuesday du mois de mars déployé par Microsoft corrige plus de 60 failles de sécurité sur Windows 10. Cependant, en ce qui concerne Windows 11, la mise à jour a un effet dévastateur et fait planter les PC. Ainsi, certains utilisateurs se retrouvent démunis face à un écran bleu de la mort (BSoD) ou des pertes de performances de leur machine.

Jusqu’à présent, le seul moyen d’empêcher les baisses de performance était de faire un rollback du système d’exploitation afin de revenir à une version antérieure. Heureusement, il semblerait que Microsoft ait pris les choses en main. La dernière mise à jour optionnelle de Windows 11 semble effectivement résoudre le problème.

La situation s’améliore mais pas entièrement

Capture © Tom’s Hardware

La mise à jour KB5035942 qui apporte les nouveautés liées à Moment 5 est désormais disponible. Elle intègre donc les fameux correctifs devant améliorer les performances. notamment en ce qui concerne les PC AMD et les consoles portables Rog Ally d’Asus.

En revanche, si elle résout les problèmes de performances de certains appareils, il n’y a pour l’instant aucun retour sur les BSoD. De plus, bien qu’elle soit disponible, la mise à jour est encore en preview. Il se peut donc qu’elle ne soit pas 100% stable.

Le mieux serait encore d’attendre son déploiement officiel le 9 avril prochain. Pour ceux qui ne souhaitent pas attendre il existe tout de même une solution. Il est possible de faire cette mise à jour cumulative en passant par Paramètres > Windows Update.

Pour les personnes victimes du plantage, l’alternative du rollback cité plus haut peut également être une alternative au problème. Pour restaurer une version précédente de Windows, il faut se rendre dans Paramètres > Système > Récupération.

Quoi de neuf avec Moment 5 ?

Bien qu’une version stable serait préférable, ceux qui souhaitent sauter le pas vers Moment 5 auront le droit à quelques améliorations de l’expérience Windows. Cette mise à jour n’est pas aussi gargantuesque que Moment 4 mais ses quelques innovations sont les bienvenues.

OneDrive © Microsoft

Il est notamment possible de désinstaller Edge et One Drive, le navigateur de Microsoft, de son PC. Des Widgets font également leur apparition sur l’écran de verrouillage. Ils permettent d’en savoir plus sur la météo ou le trafic, par exemple.

En revanche, Microsoft est parfaitement capable d’introduire des bugs critiques dans ses mises à jour de sécurité obligatoires. Il faut espérer qu’à sa sortie le 9 avril, Moment 5 n’ait pas un effet encore plus néfaste sur le PC des utilisateurs.

