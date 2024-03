Windows 11 : Moment 5 est disponible pour tous, Win 10 accueille une mise à jour superflue

Microsoft vient de mettre à jour Windows 11 et Windows 10 au travers de deux patches optionnels devant apporter quelques fonctionnalités superflues. Les utilisateurs de Windows 11 ont donc enfin droit à la mise à jour Moment 5 globalement tandis que ceux sur Windows 10 peuvent bénéficier du patch KB5035941.

Alors que la prochaine mise à jour majeure de Windows 11 approche, Microsoft continue d’apporter quelques ajustements à son système d’exploitation. C’est notamment le cas avec Moment 5, un patch devant apporter quelques ajouts mineurs au contraire de Moment 4 parue en septembre dernier et de ses 150 fonctionnalités inédites.

Cette nouvelle mise à jour (Moment 5) se concentre principalement sur diverses améliorations de Microsoft 365, de l’accessibilité et du partage de l’OS. On est donc assez loin des fonctionnalités promises par Windows 24H2 devant sortir en milieu d’année.

Malgré tout, Moment 5 a le mérite d’exister, qui plus est il ne s’agit pas d’une mise à jour obligatoire pouvant faire planter les PC. Alors que ce patch n’était pas encore disponible pour tous les utilisateurs, Moment 5 devait être installé manuellement, il semblerait que Microsoft ait décidé de le déployer en avance.

La mise à jour est désormais disponible globalement, un peu avant la date prévue, c’est-à-dire le 9 avril 2024. Il est donc possible pour l’ensemble des utilisateurs de télécharger et d’installer la version KB5035942 de Windows 11 via Windows Update.

Capture ©Tom’s Hardware

Que vaut la mise à jour Moment 5 de Windows 11 ?

Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit de se rendre dans Paramètres > Windows Update et de lancer le téléchargement. Il suffira ensuite de redémarrer l’ordinateur pour que la mise à jour prenne effet.

Comme dit plus haut, la mise à jour est relativement mineure et ne devrait pas apporter de fonctionnalité révolutionnaire. Les plus intéressantes étant les suivantes :

Une version Preview de Copilot pour Windows : Une version d’essai de l’intelligence artificielle de Microsoft. Il est possible de lui demander de l’aide 10 fois avant de devoir s’enregistrer via un compte Microsoft.

pour Windows : Une version d’essai de l’intelligence artificielle de Microsoft. Il est possible de lui demander de l’aide 10 fois avant de devoir s’enregistrer via un compte Microsoft. Du nouveau contenu pour l’écran de verrouillage : Il est désormais possible d’afficher des “Widgets” à l’écran comme du contenu sportif, des informations sur le trafic ou encore la finance.

: Il est désormais possible d’afficher des “Widgets” à l’écran comme du contenu sportif, des informations sur le trafic ou encore la finance. Des corrections en tout genre notamment pour la barre de tâches, les périphériques audio et l’application Paramètres.

Microsoft n’oublie pas les utilisateurs de Windows 10

Petite surprise supplémentaire, Microsoft a également mis à jour Windows 10 22H2 avec le patch KB5035941. Lui aussi est relativement léger et n’est pas synonyme d’une amélioration globale du système d’exploitation.

Capture ©Tom’s Hardware

Cette mise à jour apporte les mêmes fonctionnalités de l’écran de verrouillage. Cependant les widgets ne sont pas accessibles à tous les utilisateurs pour le moment, cette mise à jour devant se faire graduellement. Pour les activer il faut se rendre dans Paramètres > Personnalisation > Écran de verrouillage.

Contrairement à la mise à jour de Windows 11, celle de l’OS précédent n’est, en revanche, pas sans défaut. Celle-ci, par exemple, encourage les utilisateurs à passer sous Windows 11 via des pop-up intrusifs.

Qui plus est, KB5035941 apporte également un nouveau bug d’affichage. Celui-ci intervient lors de l’utilisation de plusieurs écrans et change de place les icônes du bureau de manière aléatoire lorsque les utilisateurs souhaitent utiliser Copilot.