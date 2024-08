Windows 11 : Microsoft corrige enfin une limitation vieille de 30 ans

Après des décennies d’un silence assourdissant, Microsoft daigne enfin s’attaquer à une limitation archaïque de Windows : la taille maximale des partitions FAT32 qui passe de 32 Go à 2 To, soit la limite réelle de ce système de fichiers.

©Windows Blog

On pourrait croire à un poisson d’avril en retard, mais c’est pourtant la réalité que révèle la dernière build de Windows 11 Canary (version 27686). Microsoft a en effet décidé de nous gratifier d’une évolution majeure : la possibilité de formater des partitions FAT32 au-delà de 32 Go, atteignant désormais la limite théorique de 2 To. Oui, vous avez bien lu, 2 To ! On se demande ce qui a bien pu les retenir si longtemps.

Un héritage embarrassant des années 95

Il faut remonter à l’époque glorieuse de Windows 95 pour comprendre l’origine de cette limitation préhistorique. Dave Plummer, un ancien développeur de l’OS, s’est récemment accusé (à demi-mot) d’être à l’origine de ce choix “arbitraire”. Apparemment, la notion de support de stockage dépassant les 32 Go était un concept bien trop révolutionnaire pour l’époque.

Évidemment, Microsoft ne pouvait pas faire les choses simplement. Pour l’instant, la possibilité de formater des partitions FAT32 de plus de 32 Go est réservée à une élite utilisant la ligne de commande. Oubliez l’interface graphique intuitive, il vous faudra dompter la syntaxe ésotérique de “format /fs:fat32” pour profiter de cette avancée technologique majeure. Espérons que Microsoft finira par mettre à jour son outil de formatage graphique, histoire de ne pas trop perturber les utilisateurs habitués à l’âge de pierre numérique.

Un petit pas pour l’utilisateur, un grand pas pour (l’ego de) Microsoft ?

Difficile de ne pas voir dans cette annonce une tentative de Microsoft de se donner un air moderne et innovant. Après tout, ils ont réussi à modifier une ligne de code vieille de 30 ans, c’est presque un exploit. Pendant ce temps, l’explorateur de fichiers plante toujours autant, et les mises à jour Windows restent un jeu de hasard. Mais bon, on ne va pas bouder notre plaisir, pouvoir (enfin) utiliser des clés USB de 128 Go en FAT32 et pas en exFAT, c’est la révolution !

©Windows Blog

Au milieu de cette avalanche d’annonces fracassantes sur la taille des partitions FAT32, Microsoft glisse subtilement quelques nouveautés dans sa build Canary. On y trouve pêle-mêle une nouvelle version de Windows Sandbox Client Preview (parce que visiblement, quelqu’un utilise encore ça), la possibilité de détacher un disque dur virtuel depuis les paramètres (une fonctionnalité révolutionnaire !), et des tests réseau en arrière-plan qui consomment 10 Mo de données par jour (pour nous proposer des pubs toujours plus ciblées ?).

FAT32 : un dinosaure encore utile ?

On peut se demander pourquoi Microsoft s’embête encore avec le FAT32 en 2024. Après tout, exFAT existe depuis Windows XP et gère parfaitement les gros volumes. Mais il faut croire que certains périphériques et systèmes d’exploitation archaïques (on ne citera personne) sont restés bloqués à l’ère préhistorique du stockage. Alors merci Microsoft de penser aux utilisateurs de Tamagotchi et autres lecteurs MP3 à cassette !

Finalement, cette histoire de FAT32 résume bien la relation amour-haine que l’on peut entretenir avec Microsoft. Capable du meilleur comme du pire, la firme de Redmond nous offre ici une évolution bienvenue, mais qui arrive avec 30 ans de retard et un arrière-goût amer de “pourquoi seulement maintenant ?”. On se consolera en se disant qu’il vaut mieux tard que jamais, et que la prochaine révolution logicielle est peut-être pour dans 30 ans, qui sait ?