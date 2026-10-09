Windows 11 vs Windows 10 : les avantages ET les défauts (spoiler, à 22€ le prix peut devenir atout)

Nous nous sommes livrés à un face-à-face complet entre Windows 11 et Windows 10 : interface, performance, sécurité, défauts assumés et un prix qui change la donne quand on sait où acheter une licence Windows 11.

Faut-il passer à Windows 11 ou rester sur Windows 10 ? À l’heure où Microsoft a enterré son ancien système, la question revient fréquemment et les réponses sont souvent soit trop marketing, soit trop pessimistes. Alors faisons les choses simplement : un face-à-face complet, les avantages ET les défauts de Windows 11, sans rien cacher. Interface, performance, sécurité, fonctionnalités : vous saurez tout, y compris ce que Microsoft ne met pas en avant.

Et parce que le budget pèse dans la décision, on parlera aussi du prix : bonne nouvelle, il est désormais possible d’acheter une licence Windows 11 pour quelques euros seulement, grâce à des plateformes comme VIP-URcdkey. Un indice ? C’est peut-être l’argument qui fera pencher la balance. Voici le match, round par round.

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🎨 Interface : Windows 11 gagne à condition de s’adapter

Commençons par le visible. Windows 11 adopte un design modernisé : coins arrondis, transparences, icônes repensées, centre de notifications épuré. Sur un écran, c’est objectivement plus agréable que l’interface de Windows 10, qui a pris de l’âge.

Surtout, les Snap Layouts changent la vie au quotidien : survolez le bouton d’agrandissement d’une fenêtre et Windows vous propose des dispositions prédéfinies pour organiser deux, trois ou quatre fenêtres en un clic. Qui a goûté aux Snap Layouts ne revient jamais en arrière.

Mais soyons honnêtes : le menu Démarrer centré déstabilise. On cherche la liste alphabétique des applications en bas à gauche, et on découvre une grille de recommandations. Et pour retrouver l’ancien menu contextuel, il faut cliquer sur « Afficher plus d’options » ; un clic de plus, agaçant au quotidien. Ces choix peuvent se réconfigurer, mais l’adaptation prend quelques jours.

⏱️ Performance : match presque nul

Sur les benchmarks purs, Windows 11 n’écrase pas Windows 10. Il démarre un peu plus vite sur du matériel récent, gère mieux la mise en veille et l’efficacité énergétique (un plus réel sur les portables). Mais sur ces points, l’écart reste modeste.

En contrepartie, Windows 11 est plus gourmand en arrière-plan : widgets, animations, processus liés à Copilot tournent en permanence. Sur une machine récente, c’est imperceptible. Sur un PC de six ans d’âge, c’est autre chose : Windows 10 y reste souvent plus fluide. C’est d’ailleurs l’un des rares cas où rester sur l’ancien système se défend techniquement… jusqu’à un certain point, on y reviendra.

🔐 Sécurité : le round que Windows 10 a déjà perdu

Ici, pas de débat : Windows 11 gagne nettement, et surtout, Windows 10 a perdu. Depuis octobre 2025, Windows 10 n’est plus officiellement supporté par Microsoft. Nuance importante, pour rester honnêtes : Microsoft propose un programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU) qui prolonge les correctifs de Windows 10 jusqu’en 2027, en échange d’une inscription (et pour les entreprises, d’un paiement). Cette prolongation est un filet de sécurité bienvenu, mais ce n’est qu’un sursis : elle ne couvre que les correctifs de sécurité critiques, n’apporte aucune nouveauté, et l’échéance de 2027 arrive plus vite qu’on ne le croit. Chaque mois qui passe rend un PC sous Windows 10 un peu plus exposé.

Windows 11 exigeait le TPM 2.0 et le Secure Boot, à l’époque de sa sortie, c’était reproché comme un blocage injuste. Aujourd’hui, on comprend mieux : ces exigences verrouillent le démarrage du PC et rendent l’ensemble considérablement plus résistant aux attaques de bas niveau. C’est la fondation solide sur laquelle repose tout le reste.

Oui, cette exigence exclut les machines de plus de cinq ou six ans. Mais c’est précisément le signal qu’il faut retenir : un PC qui ne peut pas tourner sous Windows 11 est un PC qui n’est plus considéré comme fiable pour l’avenir.

⚙️ Fonctionnalités : 11 avance, 10 est figé

Copilot intégré, sessions de concentration, bureaux virtuels plus intuitifs, barre de tâches repensée : Windows 11 reçoit les nouveautés, et Windows 10 ne reçoit plus que des correctifs. L’écart entre les deux systèmes ne va cesser de se creuser.

Côté gaming, c’est net : DirectStorage réduit les temps de chargement, Auto HDR embellit les jeux anciens, deux fonctions que Windows 10 ne connaîtra jamais. Les joueurs se soucient de quelques dixièmes de secondes, Windows 11 les leur donne.

💸 Le vrai frein : le prix de la licence

Restait un argument de poids contre la migration : Windows 11 coûte cher quand on l’achète au prix officiel, autour de 145 € pour la version Famille et 259 € pour la version Pro. C’est trop, et c’est compréhensible d’hésiter à payer ce prix pour un système que l’on perçoit comme une évolution, pas une révolution.

Mais cet argument ne tient plus. Des plateformes de vente de licences en ligne comme VIP-URcdkey proposent des clés d’activation Windows 11 à prix très réduit : 22 € pour une clé Pro. Vous achetez une clé, vous l’activez dans les paramètres, et vous disposez d’un Windows 11 authentique et pleinement fonctionnel, avec ses mises à jour.

⚖️ Verdict : le vrai choix n’est plus « lequel est mieux », mais « lequel est sûr »

Récapitulons. Sur l’interface et les fonctionnalités, Windows 11 gagne nettement. Sur la performance, match nul. Sur la sécurité, Windows 11 gagne par forfait, puisque Windows 10 n’est plus entretenu. Ses défauts existent, mais aucun ne pèse lourd face à un système qui ne reçoit plus de correctifs.

La vraie question n’est donc plus « Windows 11 est-il meilleur ? » mais « combien de temps encore peut-on raisonnablement rester sur un système vulnérable ? ». Avec des licences abordables chez des revendeurs comme VIP-URcdkey, l’argument du prix tombe.

Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.