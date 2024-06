Windows 11 Pro à prix mini – Profitez du logiciel à partir de 18€ chez VIP-URcdkey

En ce mois de juin, VIP-URcdkey propose des offres exceptionnelles sur une large gamme de logiciels Windows et Microsoft Office. C’est l’occasion rêvée de mettre à jour vos logiciels à des prix défiant toute concurrence, vous permettant ainsi d’améliorer votre équipement informatique sans vous ruiner. Parmi les offres phares, vous trouverez Windows 10 à seulement 12 €, Windows 11 Pro à 18 €, et la suite Office à partir de 17 €. Ces prix sont bien inférieurs aux tarifs officiels de Microsoft, où Windows 11 Pro est affiché à 259 € et la suite Office Home & Student 2021 à 149 €. Ne manquez pas ces opportunités incroyables pour économiser sur vos logiciels. Rendez-vous dès maintenant sur vip-urcdkey.com pour profiter de ces réductions et mettre à jour votre équipement à moindre coût.

En plus de leurs offres déjà avantageuses, VIP-URcdkey propose une réduction supplémentaire avec le code promo exclusif TOMS25, offrant 30 % de remise sur une sélection de logiciels Microsoft. C’est une occasion en or pour mettre à jour votre système d’exploitation ou enrichir votre collection de logiciels à des prix imbattables.

Les offres Microsoft Windows :

Les offres Microsoft Office :

Office2019 Professional Plus Lifetime Key Global à 42,14€ au lieu de 59,70€ grâce au code TOMS25 pour -30% de réduction

Office2016 Professional Plus Lifetime Key Global à 23,41€ au lieu de 32,90€ grâce au code TOMS25 pour -30% de réduction

Office 365 Global Account for One User à 17,50€ au lieu de 24,50€ grâce au code TOMS25 pour -30% de réduction

Les autres transactions populaires :

Windows10 PRO + Office2016 Professional Plus Lifetime Keys Pack à 35,80€ au lieu de 50,60€ grâce au code TOMS25 pour -30% de réduction

Windows10 PRO + Office2019 Professional Plus Lifetime Keys Pack à 51,80€ au lieu de 73,50€ grâce au code TOMS25 pour -30% de réduction

Comment bénéficier de ces offres exceptionnelles VIP-URcdkey ?

Pour tirer parti des promotions exceptionnelles de VIP-URcdkey, commencez par visiter leur site web. Sélectionnez les logiciels que vous souhaitez acheter et ajoutez-les à votre panier.

Avant de finaliser votre commande, n’oubliez pas d’entrer le code promo TOMS25 dans le champ dédié. Ce code vous permettra de bénéficier d’une réduction supplémentaire de 30 % sur une large sélection de produits. Vérifiez que la remise a bien été appliquée avant de procéder au paiement.

Optez pour votre méthode de paiement préférée, que ce soit par carte de crédit ou PayPal. Une fois le paiement effectué, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les clés d’activation des logiciels achetés. Suivez les instructions de cet e-mail pour activer et installer vos logiciels sur votre ordinateur en toute simplicité.

Les licences vendues par VIP-URcdkey sont-elles légales ?

Depuis le 3 juillet 2012, partout dans l’Union Européenne, « un créateur de logiciels ne peut s’opposer à la revente de ses licences d’occasion permettant l’utilisation de ses programmes téléchargés via internet ». Et ce conformément à la décision suivante de la Cour de Justice de l’UE.

Cette décision a été complétée le 18 juin 2014 par la Cour régionale de Francfort qui a décrété (acte AZ 2-06 O 469/13) que la vente d’une clé d’activation sans certificat d’authenticité est autorisée.

VIP-URcdkey, comme d’autres revendeurs, peut donc vendre en toute légitimité des licences Windows 10 à prix mini. Il faut savoir que les clés vendues sont soumises à validation auprès de Microsoft, au moment de l’enregistrement.

Des cas rares d’enregistrement défaillant peuvent survenir. Dans cette situation, VIP-URcdkey assure la mise à disposition d’une nouvelle clé d’activation auprès de l’acheteur.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par VIP-URcdkey.