Work Graphs pourraient décupler les performances de votre Radeon

Il est possible qu’à l’avenir le rendu des jeux vidéo se repose de moins en moins sur les processeurs. En effet, de nouvelles avancées technologiques visent actuellement à améliorer les performances des joueurs en utilisant le plus possible sur les GPU.

Après tout, les jeux modernes sont de plus en plus exigeants. De plus, les problèmes de bottleneck liés aux CPU empêchent les meilleures cartes graphiques de faire correctement leur travail. Heureusement, grâce aux efforts de Microsoft et de l’équipe responsable de DirectX, il existe désormais une solution : Work Graphs.

Cette API de DirectX 12 doit permettre de profiter d’une bonne partie du potentiel des GPU. Pour ce faire, Work Graphs laisse les GPU faire leurs calculs en toute autonomie, sans devoir passer par l’intermédiaire du CPU. Théoriquement, cela permet de gagner en performance de deux manières : d’une part, le CPU est moins sollicité et d’autre part, les problèmes de bottleneck seraient résolus.

À l’occasion du GDC 2024, AMD a mis en pratique les Work Graphs en utilisant une carte graphique Radeon RX 7900 XTX. Petit bonus, l’entreprise a apporté une petite amélioration à l’API afin de doper encore plus les performances des GPU.

Les Mesh Nodes permettent à AMD de doper les performances

Celle-ci prend la forme des “Mesh Nodes”, une nouvelle extension de Work Graphs qui introduit un type de nœud inédit pilotant le Mesh Shader. Cette autre fonctionnalité de DirectX 12 permet notamment d’augmenter les performances du rendu géométrique lors de scènes de jeu très fournies.

L’intégration du Mesh Shader dans Work Graphs rend l’API nettement plus efficace. En effet, cela permet de déplacer davantage de fonctionnalités de rendu 3D vers le GPU. Dans leurs tests, AMD a observé une augmentation significative des performances des RX 7900 XTX. Celle-ci étant pouvant aller jusqu’à 64% en utilisant les Mesh Nodes.

L’amélioration est telle que selon les dires d’AMD, les Mesh Nodes transforment les Work Graphs en “amplificateur de shader sous stéroïdes”. De plus, AMD serait en face d’un cercle vertueux. Plus le nombre de rendu 3D est délégué vers Work Graphs, plus ceux-ci sont efficaces.

Malheureusement, si cela peut paraître trop beau pour être vrai, c’est que ça l’est. Work Graphs est une API naissante et n’est pas capable de créer un rendu en utilisant uniquement le GPU.

De plus, alors que la technologie est encore limitée, son utilisation l’est aussi. En effet, il est probable que les joueurs aient à patienter encore un peu avant de profiter des améliorations de performances fournies par l’API.