Xiaomi présente CyberDog, son chien-robot open source

Le Mini Cheetah du MIT (Massachusetts Institute of Technology) a désormais un nouveau compagnon pour gambader : le CyberDog de Xiaomi. L’entreprise chinoise a officialisé son chien-robot, qui a la particularité d’être open source.

Comme le précise la firme dans son communiqué, « CyberDog est la première incursion de Xiaomi dans la robotique quadrupède pour la communauté open source et les développeurs du monde entier. Les passionnés de robotique qui s’intéressent à CyberDog peuvent participer à des compétitions ou à des co-créations avec d’autres fans de Xiaomi partageant les mêmes idées, afin de promouvoir ensemble le développement et le potentiel des robots quadrupèdes ».

NVIDIA Jetson Xavier NX : 340 cœurs CUDA, 48 cœurs Tensor

Selon Xiamoi, CyberDog se montre à la fois agile, rapide et puissant. Il est équipé de servomoteurs développés en interne. Ils lui confèrent un couple maximal et une vitesse de rotation allant jusqu’à 32N-m/220Rpm. En pratique, ce quadrupède peut atteindre une vitesse de 3,2 m/s et effectuer quelques acrobaties comme des saltos arrière.

Pour s’adapter et interagir avec son environnement, CyberDor possède 11 capteurs dont des capteurs tactiles et à ultrasons, des caméras, ainsi qu’un modules GPS. Xiaomi n’écarte pas la composante « animal de compagnie », au contraire : grâce à un système de reconnaissance faciale et de posture ainsi que la prise en charge des assistants vocaux, ce chien-robot peut tout à fait suivre son propriétaire et réagir à ses sollicitions selon l’entreprise.

C’est une plateforme NVIDIA Jetson Xavier NX qui lui fait office de cerveau. Ce SoM (système-sur-un-module) est « le plus petit supercalculateur d’IA au monde pour les systèmes Embedded et Edge » d’après NVIDIA. Il s’appuie sur 384 cœurs CUDA, 48 cœurs Tensor, 6 CPU Carmel ARM et 2 moteurs d’accélération NVDLA pour le Deep Learning.

CyberDog peut-être branché par l’un des ses trois ports USB Type-C ou port HDMI. La première portée comporte 1000 rejetons, que Xiaomi vend 9999 RMB (environ 1300 euros).

Pour terminer, ci-dessous, des vidéos de Mini Cheetah, mentionné en début d’article, et de CyberDog, en train de se dégourdir les pattes.

Source : Xiaomi