Xiaomi présente sa technologie de refroidissement Loop LiquidCool pour smartphones

L’une des manières d’améliorer les performances des smartphones pour les jeux vidéo est d’accroître les capacités de refroidissement des appareils. Dans cette optique, Xiaomi a mis au point une technologie de dissipation de la chaleur baptisée Loop LiquidCool. Son principe, détaillé dans la vidéo ci-dessous, consiste en un flux unidirectionnel assuré par une valve Tesla, « une vanne unidirectionnelle qui permet au liquide de passer dans l’évaporateur, tout en empêchant les gaz de se déplacer dans la mauvaise direction ».

Dans son communiqué de presse, Xiaomi indique que sa technologie Loop LiquidCool s’inspire des « solutions de refroidissement utilisées dans l’industrie aérospatiale ». La société explique qu’il s’agit d’un « système de caloducs annulaires qui se compose d’un évaporateur, d’un condenseur, d’une chambre de recharge, ainsi que de tuyaux de gaz et de liquide. Placé au niveau des sources de chaleur, l’évaporateur contient du réfrigérant qui s’évapore en gaz lorsque le smartphone est soumis à une forte charge de travail. Le gaz et le flux d’air sont ensuite diffusés vers le condenseur, où le gaz se condense à nouveau en liquide. Ces liquides sont absorbés et recueillis par de minuscules fibres dans la chambre de recharge, qui remplit l’évaporateur, ce qui en fait un système autonome ».

Une baisse de plusieurs degrés de la température

Pour témoigner des performances de sa solution, Xiaomi argue qu’elle permet, avec un Xiaomi Mix 4 dont la chambre à vapeur d’origine a été remplacée par un système Loop LiquidCool Technology, de faire baisser la température de 8,6°C lors d’un test de gameplay de 30 minutes à 60 IPS avec les réglages au max sur le jeu Genshin Impact (l’écart est moindre, de 5,2°C, dans la vidéo).

Xiaomi souhaite mettre à profit sa technologie Loop LiquidCool dans ses produits au cours du second semestre 2022.

Source : TechPowerUp