Xigmatek dévoile son boîtier Aquarius Plus Queen

Xigmatek décline son boîtier Aquarius Plus dans une version toute rose et blanche. Sa désignation pourra toutefois faire tiquer apôtres de l’anti-genre et historiens (la couleur rose était autrefois considérée comme une teinte masculine) : Aquarius Plus Queen.

Pour cette variante, Xigmatek a repeint les parties blanches de l’Aquarius Plus en rose et les parties noires en blanc. C’est le seul changement de cette édition, qui pour le reste, est conforme à l’originale.

Jusqu’à 10 ventilateurs

Nous sommes donc toujours en présence d’un boîtier moyen tour qui fait la part belle au RGB. Il possède une façade et un panneau latéral en verre trempé. Le châssis en acier a des dimensions de 415 x 280 x 427 mm (volume de 49,61 litres). Il peut accueillir une carte mère au format ATX / Micro ATX / Mini ITX, un ventirad haut de 158 mm et une carte graphique longue de 360 mm.

Surtout, il peut être ventilé par dix turbines : trois de 120 mm en façade ainsi que sur les parties inférieure et supérieure et une autre du même gabarit à l’arrière. Xigmatek livre son boîtier avec 7 ventilateurs préinstallés. Enfin, pour le stockage, on retrouve deux emplacements 3,5 pouces et deux 2,5 pouces.

L’entreprise n’a pas dévoilé le tarif de cette version Aquarius Plus Queen. À titre indicatif, l’Aquarius Plus noir se négocie environ 180 euros.

Source : TechPowerUp