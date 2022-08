Un support matériel du ray tracing pour l’iGPU des processeurs Meteor Lake

Une accélération matérielle du ray tracing, un an et demi après les Ryzen 6000 d’AMD.

L’iGPU des processeurs Core de 14e génération, Meteor Lake, proposera un support matériel du ray tracing. En tout cas, ce c’est que suggère Coelacanth’s Dream. Bien sûr, ce support du ray tracing par une solution graphique intégrée n’aurait rien d’inédit : AMD le fait depuis quelques mois maintenant avec ses Ryzen 6000 Series mobiles ; sans parler du SoC des consoles actuelles. Toutes ces puces intègrent une partie graphique basée sur l’architecture RDNA2 offrant le support DXR. En pratique, pour les Ryzen 6000, pas de miracle, les performances ray tracing restent, pour le moment, très dérisoires et donc anecdotiques.

Les processeur Meteor Lake vont bénéficier d’une nouvelle architecture graphique Xe-LPG qui succédera à l’architecture Xe-LP des générations Alder Lake et Raptor Lake. De fait, les processeurs Meteor Lake adoptent une conception à base de « tuiles » : une partie CPU gravée par Intel en 7 nm (procédé de gravure Intel 4), une partie graphique intégrée gravée en 3 nm par TSMC, et une partie I/O et SoC gravée en 4/5 nm par TSMC également. Récemment, il a d’ailleurs été question d’un report de ces processeurs de 14e génération, apparemment imputé à des retards de fabrication de la tuile GPU par le fondeur taïwanais.

Pas d’unités XMX

Si ces iGPU semblent donc bien partis pour proposer un support matériel du ray tracing, les données de Coelacanth’s Dream supposent en revanche l’absence d’unités XMX (Xe Matrix eXtension). En effet, elles renseignent une non prise en charge des instructions DPAS (Dot Product Accumulate Systolic). Avec l’architecture Xe-LP, chaque cœur Xe inclut 16 unités XMX aptes à effectuer 128 opérations FP16/BF16, 256 INT8 ou 512 INT4/INT2 par cycle d’horloge.

Nom Alder Lake Raptor Lake Meteor Lake Séries Intel Core 12e Gen Core 13e Gen Core 14e Gen Core Nœud de gravure CPU Intel 7 Intel 7 Intel 4 Architecture P-core Golden Cove Raptor Cove Redwood Cove Architecture E-core Gracemont Gracemont Crestmont Architecture graphique Xe-LP Xe-LP Xe-LPG Nombre max cœurs CPU 16 (8C+8c) 24 (8C+16c) TBC Nombre max cœurs GPU 96 EU 96 EU 128-192 EU Socket desktop LGA1700 LGA1700 LGA 1851 Support mémoire DDR4/DDR5-4800 DDR4/DDR5-5600 DDR5 PCIe Gen PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 5.0 Date de lancement T4 2021 T4 2022 T4 2023

