Intel : les processeur Meteor Lake (Core Gen14) encore retardés… à cause de TSMC ?

En mars dernier, Pat Gelsinger expliquait lors de l’évènement Unleashed : Engineering the Future que ses processeurs Meteor Lake, c’est à dire les CPU Core de quatorzième génération, seraient présentés au cours du deuxième trimestre, pour une commercialisation l’année prochaine. Entre-temps, le constructeur a indiqué que la conception des processeurs Meteor Lake avait été validée, et que donc la feuille de route semblait respectée. Pourtant, un rapport de TrendForce inquiète quant à la production dans les temps de ces processeurs, plus exactement de la partie graphique confiée à TSMC.

Pas d’iGP Meteor Lake gravés avant fin 2023

Rappelons que les processeurs Meteor Lake regrouperont plusieurs « tuiles » : une partie CPU gravée par Intel en 7 nm (procédé de gravure Intel 4), une partie graphique intégrée gravée en 3 nm par TSMC, et une partie I/O et SoC gravée en 4/5 nm par TSMC également. La tuile « iGP » (tGPU) gravée via le procédé N3 de TSMC devait entrer en production au second semestre 2022 pour une livraison au début de l’année prochaine. Mais il y a quelques semaines, suite à des problèmes de vérifications et de certifications au niveau de la fabrication du tGPU, la production de masse avait déjà été décalée au premier trimestre 2023.

Alder Lake Raptor Lake Meteor Lake Génération Intel Core 12e 13e 14e Nœud de fabrication Intel 7 Intel 7 Intel 4 (CPU),

TSMC N3 (GPU),

TSMC N4/N5 (SoC) Architecture P-Core Golden Cove Raptor Cove Redwood Cove Architecture E-Core Gracemont Gracemont Crestmont Architecture graphique Xe-LP Gen12.2 Xe-LP Gen12.2 Xe-LP Gen 12.7 Nombre maximal de cœurs CPU 16 (8C+8c) 24 (8C+16c) À déterminer Nombre maximal de cœurs GPU Jusqu’à 96 EU Jusqu’à 96 EU Jusqu’à 192 EU Socket LGA1700 LGA1700 LGA1851 Support mémoire DDR4/DDR5-4800 DDR4/DDR5-5600 DDR5 PCIe Gen PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 5.0 Date de lancement 4e trimestre 2021 4e trimestre 2022 ? 2023

Le lancement de cette même production de masse aurait de nouveau été repoussée à la fin de l’année prochaine, sans que l’on en connaisse la raison exacte. En pratique, Intel aurait donc annulé la quasi totalité de ses réservations pour 2023 des capacités de production en 3 nm de TSMC, à l’exception de wafers conservés pour les exemplaires de test. Le constructeur pourrait avoir choisi de sauter l’étape « N3 » chez TSMC pour passer directement à son procédé de gravure N3E : celui-ci promet un meilleur rendement, avec en contre-partie une une légère baisse de la densité de transistors.

