85% du Game Pass compatible : Windows sur Arm rattrape enfin son retard

Alors que l’application Xbox devient native et que l’émulation couvre désormais 85 % du Game Pass, l’arrivée imminente des puces Nvidia pourrait enfin crédibiliser Windows on Arm comme plateforme de jeu, malgré un support développeur encore timide comparé à Apple.

Microsoft franchit une nouvelle étape dans le développement de Windows sur architecture Arm. Les utilisateurs de PC équipés de processeurs Qualcomm Snapdragon peuvent désormais télécharger une version native de l’application Xbox, une avancée qui devrait améliorer les performances par rapport à l’émulation.

Un écosystème applicatif qui se structure

Depuis le lancement de la gamme Snapdragon X Elite en 2024, plusieurs fabricants ont mis sur le marché des PC Windows fonctionnant sur architecture Arm. Les applications courantes ont suivi le mouvement : Google Chrome, Slack, WhatsApp, Adobe Lightroom ou encore Spotify tournent désormais en natif, offrant de meilleures performances que leurs versions x86 exécutées via Prism, la couche de compatibilité de Microsoft.

Le jeu vidéo reste toutefois à la traîne. Qualcomm avance que 90% des titres Windows fonctionnent sous émulation, tandis que Microsoft revendique 85% de compatibilité pour son catalogue PC Game Pass, grâce notamment à un meilleur support des instructions AVX et AVX2. Côté anti-triche, Epic Games, Tencent et Roblox ont adapté leurs solutions. EA fait figure d’exception notable.

Les premiers jeux natifs attendus cette année

La publication récente du compilateur Windows Arm par Microsoft ouvre la voie aux premiers jeux natifs. Les moteurs Unreal et Unity supportent déjà l’architecture, ce qui facilite le travail des développeurs.

L’arrivée prochaine des puces Arm de Nvidia pourrait accélérer les choses. Le N1X, attendu dès le premier trimestre 2026, embarquerait un CPU 20 cœurs et des performances graphiques comparables aux GPU RTX de milieu de gamme. D’autres variantes suivraient au deuxième trimestre, avant une plateforme N2 prévue pour 2027.

Un intérêt des développeurs encore incertain

Malgré ces avancées techniques, l’engouement des studios reste à confirmer. L’application Xbox demeure le seul lanceur de jeux majeur disponible en natif sur Windows Arm. À titre de comparaison, Steam a déjà adopté les puces M d’Apple, et des titres comme Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed, Baldur’s Gate 3 ou Balatro proposent un support Apple Silicon. Aucun engagement public similaire n’a été formulé pour Windows sur Arm.