Agon PRO AG344UXM : un moniteur Mini LED, UWQHD, 170 Hz

Agon by AOC présente un nouveau moniteur, l’Agon PRO AG344UXM. C’est un modèle ultra-large de 34 pouces (86,4 cm) au format 21:9 doté d’une dalle IPS avec rétroéclairage Mini LED à 1152 zones de gradation. Il atteint une fréquence de rafraîchissement de 170 Hz (Adaptive Sync) et offre un temps de réponse gris à gris de 1 ms. L’écran a une définition maximale de 3440 x 1440 pixels, soit une résolution de 110 ppp.

Crédit : Agon

Ce moniteur est certifié VESA DisplayHDR 1000 et bénéficie d’une profondeur de couleurs de 10 bits. Il couvre 99 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et 100 % du sRGB.

Ergonomie, connectique, consommation

L’écran possède un pied pivotant (-20/20) et inclinable (-5/23). L’ajustement de la hauteur s’effectue sur 130 mm. Côté connectique, ce modèle propose une paire de ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, un port USB-C 3.2 (DP 90 W), quatre ports USB 3.2 et les E/S jack audio. Cet Agon PRO AC344UXM embarque une paire de haut-parleurs de 8 W.

Le moniteur a une consommation en veille de 0,5 W ; la consommation en fonctionnement s’élève à 142 W.

Agon résume : « Une expérience de jeu haut de gamme ultime ! L’AG344UXM est le premier moniteur Mini LED 21:9 au monde. L’USB-C, le hub USB et le KVM intégrés rendent ce moniteur parfait pour les jeux, le bureau à domicile et le streaming. Des performances de haut niveau avec un écran à 170HZ, un revêtement anti-reflet et un temps de réponse GtG de 1ms. La certification VESA HDR1000 et l’espace de bureau illimité garantissent une immersion totale dans les jeux et la productivité au bureau. Personnalisez votre expérience RVB grâce au logiciel AOC G-Menu et ajustez l’angle du moniteur selon vos besoins grâce à la possibilité d’inclinaison, de pivotement et de réglage en hauteur intégrée. »

Cette excellence a toutefois un coût : 1849 euros. Agon commercialisera ce moniteur PRO AC344UXM à partir du mois prochain.