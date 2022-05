Akasa lance deux ventilateurs bleu marine

Akasa lance des nouveaux ventilateurs intégrés à sa ligne de produits Alucia, déjà enrichie du ventirad Alucia H4 en début d’année. Ces ventilateurs sont disponibles en format 120 mm (SC12) et 140 mm (SC14). Amateurs d’effets RGB, passez votre chemin, ces modèles sont dépourvus de LED. Ils se branchent via un connecteur PWM 4 broches.

Crédit : Akasa

Le modèle 120 mm est celui qui équipe le ventirad susmentionné. Il a des dimensions de 120 x 120 x 25 mm. Sa vitesse de rotation est comprise entre 500 et 2000 tr/min. Le débit d’air maximal atteint 56,3 CFM et le volume sonore 33,1 dB(A).

Le ventilateur de 140 mm a des dimensions de 140 x 140 x 25 mm. La vitesse de rotation oscille entre 600 et 1800 tr/min. Le débit d’air maximal s’élève à 84,3 CFM tandis que le bruit monte à 38,5 dB(A).

Des pales bleu marine

Côté design, ces ventilateurs Alucia SC sont constitués d’un cadre en plastique renforcé et de pales bleu marine. Un badge Akasa est collé au centre. Des patins anti-vibration sont présents dans les coins. Akasa renseigne une durée de vie de 40 000 heures.

Comme nous, vous demandez peut-être pourquoi des ventilateurs de tailles différentes… Figurez-vous qu’Akasa a la réponse à cette grande question : « Le principal facteur dépend de la taille de votre boîtier et de sa capacité à accueillir un cadre de ventilateur de 140 mm. Les pales du ventilateur de cette taille sont capables de déplacer plus d’air tout en tournant à un régime plus faible, ce qui augmente l’efficacité et réduit le bruit. Les ventilateurs de 120 mm sont une excellente option pour les petits boîtiers, ou si la chaleur est un problème, installez trois ventilateurs de 120 mm au lieu de deux ventilateurs de 140 mm pour obtenir un flux d’air plus important dans les coins du boîtier du PC tout en sacrifiant un peu plus de bruit. »

Voilà, nous nous endormirons moins bêtes ce soir. Sachez aussi que les prix de l’Alucia SC12 (AK-FN117) et de l’Alucia SC14 (AK-FN118) sont de respectivement 13,50 euros et 13,95 euros.