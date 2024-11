AliExpress casse les prix de la Nintendo Switch OLED pour le Choice Day !

Profiter de l’offre dès maintenant

À l’occasion du Choice Day, qui se déroule du 1er au 7 novembre, AliExpress propose une offre exceptionnelle sur la Nintendo Switch OLED. Cette console de jeu emblématique, plébiscitée par les gamers pour sa polyvalence et son écran de haute qualité, est disponible à un prix incroyable : seulement 209€ au lieu de 239€ grâce au code promo FRCD30. Une occasion en or pour les amateurs de jeux vidéo de s’offrir cette console innovante à un tarif réduit.

Nintendo Switch OLED : Une immersion visuelle incomparable

La Nintendo Switch OLED se distingue par son écran OLED de 7 pouces, offrant des couleurs vives et un contraste saisissant. Que vous jouiez à la maison ou en déplacement, cet écran garantit une expérience visuelle immersive, avec des noirs profonds et des détails éclatants. De plus, avec une mémoire de 64 Go, vous avez assez d’espace pour stocker vos jeux préférés, et le nouveau dock intègre une connexion LAN pour une stabilité accrue en mode TV.

La Nintendo Switch OLED vous permet de jouer selon vos envies grâce à ses trois modes :

Mode TV pour profiter de vos jeux sur grand écran.



Mode Tabletop avec un support ajustable pour des sessions de jeu confortables où que vous soyez.



Mode Portable, qui vous permet de jouer en solo ou en multijoueur lors de vos déplacements.

Chaque mode s’adapte à votre environnement et vous garantit une flexibilité totale, que ce soit pour des sessions gaming en solo ou avec des amis.

Tout savoir sur la Switch Oled chez AliExpress

Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle ! Jusqu’au 7 novembre, AliExpress vous propose la Nintendo Switch OLED à un prix imbattable, grâce au code promo FRCD30. Ce Choice Day est l’occasion parfaite pour anticiper vos achats et faire le plein de divertissement à prix réduit. Découvrez également des réductions jusqu’à -70 % sur d’autres produits high-tech, maison, mode, et plus encore.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.