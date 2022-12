Les prix de cartes mères Asus B760/H770 et des Raptor Lake non-K en fuite sur Amazon

Les prix des cartes mères allaient de 164 et 336 euros, mais la plupart des modèles avaient des tarifs compris entre 200 et 300 euros. Du côté des processeurs, les montants variaient de 765 euros (Core i9-13900) à 154 euros Core i3-13100).

Amazon Allemagne a momentanément répertorié plusieurs cartes mères Asus sur chipset B760 et H770 des séries ROG STRIX, TUF Gaming et PRIM, ainsi que des Core non-K de 13e génération. Le leaker momomo_us a pu enregistrer cette fuite avec les tarifs.

Commençons par les cartes mères. Les prix étaient compris entre 163,76 euros et 336,18 euros. La plupart des références étaient proposées à des tarifs allant de 200 à 300 euros. Nous avons comparé les montants avec ceux pratiqués actuellement pour les versions B660 et H670 de ces cartes mères, toujours sur Amazon Allemagne. Les hausses sont comprises entre 3 % et 38,9 %. Naturellement, ces tarifs préliminaires ne sont pas gravés dans le marbre. Quoi qu’il en soit, dans le cas présent, contrairement à ce que suggérait une publication d’ITHome, le chipset B760 induit dans l’ensemble un surcoût supérieur à 10 % par rapport au B660.

Plusieurs clichés de cartes mères B760 Gigabyte et MSI

Comparaison des tarifs des cartes mères

Carte mère Prix B660 / H660 – prix actuel Écart B760 / B660 ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi 336,18 euros 250,99 euros 33,9 % ASUS ROG Strix B760-A Gaming WiFi D4 288,43 euros 243,46 euros 18,5 % ASUS ROG Strix B760-G Gaming WiFi D4 280,03 euros 245,99 euros 13,8 % ASUS TUF Gaming H770-PRO WiFi 265,82 euros 229,9 euros 15,6 % ASUS TUF Gaming B760-PLUS WiFi D4 258,56 euros 217,83 euros 18,7 % ASUS ROG STRIX B760-I Gaming 258,52 euros 250,96 euros 3 % ASUS Prime B760M-A WiFi D4 228,33 euros 186,21 euros 22,6 % ASUS Prime B760-PLUS D4 204,92 euros 172,19 euros 19 % ASUS Prime B760M-K D4 163,76 euros 117,86 euros 38,9 %

Les cartes mères utilisant les chipsets B760 et H770 sont attendues en début d’année prochaine, pour accompagner la sortie des processeurs Core Raptor Lake-S à 65 W de PBP. Rappelons que cette 13e génération de Core est également prise en charge par les cartes mères série 600.

Prix des processeurs Raptor Lake non-K

Concernant les processeurs, les tarifs allaient de 765 à 154 euros. Les montants pour les puces haut de gamme sont toutefois irrationnels. En effet, un Core i9-13900K coûte 750 euros ; un Core i7-13700K, 570 euros. Les sommes sont plus plausibles à partir du Core i5-13500 (le Core i5-13600K se négocie 440 euros).