Grâce à Asus, on a enfin la preuve de l’existence des AMD Ryzen 9000 “Zen 5”

Initialement, la société américaine avait prévu d’appeler ses tous nouveaux CPU “Ryzen 8000”, qui auraient été basées sur l’architecture inédite Zen 5. La note d’Asus confirme donc qu’AMD passera directement sur les Ryzen 9000 Series, ce qui évitera toute confusion avec les APU 8000 G-Series basées sur Zen 4.

Cette information provient directement d’Asus qui a publié une note en téléchargeant des pilotes de chipset AMD faisant apparaître la mention “MPMF-9000”. Il s’agit donc ici des tous nouveaux processeurs de bureau qui devraient faire leur apparition sur le marché dans un futur très proche.

À lire aussi : notre guide des meilleurs processeurs

AMD va bel et bien lancer les futurs Ryzen 9000 cette année

Asus a visiblement malencontreusement révélé le nom des prochains CPU d’AMD au travers d’une note. En effet, la marque taïwanaise a accidentellement révélé les Ryzen 9000 après avoir mis à jour la version du pilote du chipset.

Le pilote AMD PMF indique la prise en charge des processeurs de la série des Ryzen 9000 et permet au chipset de maintenir les performances optimales d’une puce AMD.

De plus, les cartes mères MSI prennent désormais en charge les prochains processeurs AMD grâce à la publication du firmware AGESA mis à jour vers la version 7D74v1D2, qui se révèle être un BIOS bêta. En règle général, il ne faut attendre longtemps avant de voir débarquer un processeur sur le marché après la mise à jour du firmware. On peut donc s’attendre à le voir sur les sites de e-commerce d’ici la fin de l’été.

L’architecture Zen 5 devrait offrir une augmentation significative des performances et d’efficacité. On s’attend également à ce que les puces soient aussi plus efficientes et que cette architecture puisse offrir davantage de stabilité. Sans surprise, elles seront toujours compatibles avec le chipset AM5, AMD ayant pris l’habitude de faire durer davantage ses formats, contrairement à Intel. Cette stratégie très appréciée des joueurs permet d’éviter les changements fréquents de carte mère à chaque upgrade.

Cette génération inédite de CPU s’accompagnera bien évidemment de processeurs pour PC portable, baptisés 9055HX (Fire Range) et 9050H (Strix Point). Certains d’entre eux pourraient même bénéficier de la technologie 3D V-Cache, qui apporte une réelle plus value sur les jeux vidéo.

À lire aussi : notre test du AMD Ryzen 7 7800X3D