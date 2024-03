Test Asus ROG Strix XG27ACS : un écran gamer 1440p en 180 Hz performant idéal pour jouer

Charles pour Tom’s Hardware

L’Asus ROG Strix XG27ACS se présente comme un écran gaming aux caractéristiques alléchantes, pour un prix qui reste attractif. En effet, avec une définition très convenable, une certification DisplayHDR 400, ainsi qu’une dalle Fast IPS et une compatibilité G-Sync, cet écran devrait en séduire plus d’un.

Sa petite fonctionnalité en plus, pour ceux qui utiliseront le pied de l’écran, c’est le support pour smartphone. Très pratique, ce dernier permet de loger son portable et d’afficher certaines infos, comme les codes sur des jeux, certaines astuces, ou même de s’aider à réaliser une mission complexe en jeu avec un tuto en direct sur l’écran de votre smartphone. Tant d’utilisations qui en font un atout notable.

💶 Quel est le prix du Asus ROG Strix XG27ACS ?

Le Asus ROG Strix XG27ACS est commercialisé par Asus au prix de 349€. Le prix de l’écran nous semble correct, sans compter les éventuelles remises, offres de réduction et potentielles offres de lancement qu’on devrait trouver chez les e-marchands.

Pour ce même prix, certains diront que l’on peut acheter un écran 4K, certes, mais certainement pas un modèle à fréquence élevée. Un tour sur les sites de e-commerce français confirme que les écrans avec ces spécifications et une dalle 180 Hz sont assez rares.

⚙️ Quelles sont les caractéristiques du Asus ROG Strix XG27ACS ?

Pour son prix, qui sera amené à évoluer par ailleurs, l’écran offre des caractéristiques dignes de ce nom et qui conviendront à la plupart. Pas de dalle OLED ici, cependant, on retrouve une dalle Fast IPS et une définition élevée, pour un temps de réponse de 1 ms.

Taille de l’écran : 27 pouces

27 pouces Format de l’écran : 16:9

16:9 Type de dalle : Fast IPS

Fast IPS Couleurs : 16,7 millions

16,7 millions Gammut : 97% DCI-P3 / 133% sRGB

97% DCI-P3 / 133% sRGB Résolution : 2560 x 1440 pixels

2560 x 1440 pixels Fréquence de rafraîchissement : 180 Hz

180 Hz Connectique : 1 DisplayPort 1.4, 1 HDMI 2.0, 1 USB-C (avec DP et PowerDelivery), 1 Jack 3,5 mm

1 DisplayPort 1.4, 1 HDMI 2.0, 1 USB-C (avec DP et PowerDelivery), 1 Jack 3,5 mm Luminosité : 350 nits (typ) / 400 nits (HDR / pic)

350 nits (typ) / 400 nits (HDR / pic) Dimensions : 51,23 x 64,18 x 21,88 cm

51,23 x 64,18 x 21,88 cm Poids : 6,61 kg

🖥️ Un design digne d’un écran Asus ROG

On reconnait tout de suite le look caractéristiques des écrans Asus ROG. Sur la face avant se trouve la dalle, qui prédomine naturellement, avec des bords assez minces, mais pas une dalle borderless non plus. En effet, notre fidèle pied à coulisse a mesuré 5 mm de bordures en haut et sur les côtés.

Charles pour Tom’s Hardware

Sur la partie inférieure de la dalle, les bords sont plus épais, c’est très classique. On peut y retrouver un discret logo ROG argenté ainsi qu’un trait creusé dans la matière, dont l’utilité n’est qu’une question d’esthétique.

Charles pour Tom’s Hardware

La partie inférieure de la dalle présente une LED d’activité en bas à droite, permettant de voir si l’écran est allumé ou non, ou en veille. Globalement, si l’écran est en activité, nul besoin de contrôler cela avec la LED, l’image de la dalle suffira.

Charles pour Tom’s Hardware

Les boutons servant à régler l’écran ainsi qu’un joystick sont placés au dos de l’écran, tous sur la droite. Le bouton tout en bas sert à allumer ou éteindre le ROG XG27ACS.

Au dos, se trouve le support permettant de fixer l’écran soit à son pied, soit à un support VESA 100 x 100 mm. Dans notre cas, nous avons utilisé le pied fourni pour bénéficier de l’expérience complète. Au dos, on remarque également la présence des connectiques permettant de brancher l’écran au secteur, puis à un PC, ainsi que de charger un smartphone potentiellement.

Charles pour Tom’s Hardware

Parlons maintenant du pied, ce dernier permet de faire pivoter le Asus ROG XG27ACS à l’horizontale, de remonter l’écran ou de le descendre, ainsi que de l’incliner vers le haut ou vers le bas.

Charles pour Tom’s Hardware

Ce pied est également pratique dans le sens où il dispose d’un passe câbles, permettant de passer le câble d’alimentation à l’intérieur, et de ranger ainsi tous les câbles sans les faire trainer derrière l’écran en vrac.

Charles pour Tom’s Hardware

Enfin, le clou du spectacle, reste le support pour smartphone. Très pratique et intégré à cet écran, il nous a permis de poser un smartphone dedans, à l’horizontale et d’afficher divers contenus. C’est notamment l’idéal pour les joueurs de certains jeux dans lesquels on peut utiliser des codes, comme GTA V, Red Dead Redemption II et bien d’autres.

C’est également un élément important si jamais vous avez du mal sur une mission. Nous avons pu poser un smartphone en lecture vidéo sur YouTube pour expliquer le déroulé d’une mission sur quelques jeux, afin de nous y aider, et ce, sans quitter le jeu. L’autre solution est toujours d’acheter un second écran, c’est plus cher, ça force également à quitter le jeu, bref, le support pour smartphone proposé ici est finalement très utile.

🎮 Une qualité d’image idéale pour les gamers

Avec sa dalle d’une taille de 27 pouces, cet écran offre une définition de 2560 x 1440 pixels, ce qui est très classique dans le milieu du gaming de nos jours. Cela permet d’ailleurs de le rendre bien plus abordable que le Corsair Xeneon 27QHD240, par exemple, et que les écrans 4K UHD à haute fréquence.

Charles pour Tom’s Hardware

Cet Asus ROG Strix XG27ACS affichera une image fluide dans quasi tous les jeux, si vous jouez avec une RTX 4070 Super ou version supérieure, ou bien avec une RX 7800 XT ou version supérieure, sans aucun souci. Sa certification DisplayHDR 400 annonce une luminosité de 400 nits en HDR au maximum, nous avons mesuré un petit peu moins toutefois.

Charles pour Tom’s Hardware

La luminosité relevée par DisplayCal est de 388,5 nits, ce qui est très convenable. Pour le test, nous avons bien évidemment poussé la luminosité de l’écran à son maximum. C’est vrai que même en pleine journée et en plein soleil, il reste agréable. Toutefois, il faut savoir comment placer son écran, par exemple, ne jamais jouer dos à une vitre. Le placement idéal reste de mettre l’écran dos à la vitre, afin de ne pas être dérangé par la lumière du soleil, ou dans un endroit que les rayons solaires ne l’atteindront pas.

Continuons avec le Delta E, autrement dit la mesure de la fidélité des couleurs à la réalité. Ici, le résultat n’est toutefois pas très satisfaisant.

Charles pour Tom’s Hardware

Si le Delta E moyen est de 2,08, ce qui n’est pas excessif, le Delta E maximal est quant à lui très élevé, à plus de 7. Dans l’idéal, un Delta E moyen correct est inférieur ou égal à 1. Cependant, à l’image, rien de catastrophique, rassurez-vous, ça n’est pas vraiment perceptible.

Concernant la fidélité des couleurs, les nuances de gris sont franchement bien reproduites, avec des valeurs ici très bonnes, cependant, c’est sur les nuances de rouge vif et de cyan que l’écran pêche vraiment. Ces dernières sont éloignées de la réalité, mais après-tout, sur une dalle gamer, on a tendance à apprécier les couleurs un peu saturées.

Charles pour Tom’s Hardware

Ce n’est pas une dalle de graphiste qui doit avoir des couleurs parfaites et les plus fidèles possibles à la réalité. Raison pour laquelle nous n’avons pas calibré l’écran.

De visu, les couleurs sont belles, vives et dynamiques, la fréquence de 180 Hz est également un réel plaisir pour les yeux. Certes, la différence avec un écran 144 Hz est assez minime, mais elle est bien là.

💡 Une ergonomie quasi irréprochable

L’Asus ROG Strix XG27ACS est très bon en termes d’ergonomie. En effet, ce dernier dispose d’un pied aux multiples fonctions, à commencer par le support pour smartphone intégré. Sur le papier, c’est génial, super pratique et on peut en dire grand bien. Dans la réalité, c’est en effet très intelligent, même si on peut lui adresser quelques reproches.

Charles pour Tom’s Hardware

Premièrement, le fait qu’il ne soit pas assez profond, pour un bon maintien du smartphone. C’est un peu dommage, car cela amène un second souci, son ouverture trop grande. En longueur, c’est très bien, mais en largeur, il est calibré pour de trop gros smartphones, donc un iPhone 15 Pro Max ou un Zenfone 11 Ultra ne seront pas aussi droits qu’espéré. Trop d’inclinaison n’est pas très agréable même si ce n’est pas dramatique.

Charles pour Tom’s Hardware

Il est possible de faire pivoter l’écran de 45° sur la gauche comme sur la droite, de plus, on note la présence de repères sur le pied, pour le remettre droit si on le souhaite. C’est intelligent, et cela permet d’être certain que l’écran est parfaitement en face de vous. Le Asus ROG XG27ACS est également réglable en hauteur, avec une variation de 12 centimètres entre le point le plus bas et le point le plus haut.

Charles pour Tom’s Hardware

Enfin, l’écran est inclinable, de 20° à -5°, pour être réglé vers le haut ou vers le bas, selon sa position sur votre bureau. Dans notre cas, nous l’avons laissé parfaitement droit, le simple réglage de la hauteur suffisant à lui donner la meilleure position.

🔌 Des connectiques multiples mais pas parfaites

Au dos de l’écran, il est possible de connecter le Asus ROG Strix XG27ACS à divers ports. On y retrouve naturellement le connecteur d’alimentation, mais également un connecteur HDMI 2.0, un connecteur DisplayPort 1.4, ainsi qu’un connecteur USB-C et un Jack 3,5 mm entrée / sortie.

Concernant le connecteur DisplayPort, rien à redire, c’est une connectique récente, en revanche, le HDMI 2.0 est insuffisant pour une fréquence d’affichage à 180 Hz, cette connectique bloque à 144 Hz. Conscients que tout vrai gamer branche son écran en DisplayPort, nous avons toutefois du mal à comprendre l’absence d’un HDMI 2.1.

Charles pour Tom’s Hardware

Le connecteur USB-C offre également la fonction DisplayPort, ce qui est une bonne chose pour y brancher un ordinateur portable par exemple. Cependant, ce dernier n’offre qu’une charge à 7,5 watts, ce qui est très faible. Nous avons déjà vu d’autres modèles offrant une charge à 90 W. Cependant, il permet un affichage en 180 Hz.

🖼️ Un menu OSD clair et intuitif

Le menu OSD intégré à l’écran est assez clair, le ROG Strix XG27ACS n’est pas un mauvais élève sur ce point. En effet, ici, il est possible de régler aisément la luminosité ainsi que les différents paramètres, à l’aide du joystick notamment. Petite remarque toutefois, il était impossible de régler quoi que ça soit quand nous avons reçu l’écran. Une simple réinitialisation des paramètres a réglé le souci.

Le premier volet présente quelques paramètres du mode “Gaming”, avec notamment la possibilité d’activer la fréquence variable.

Charles pour Tom’s Hardware

Le deuxième volet, quant à lui, permet de régler tous les paramètres de l’image, de la luminosité, en passant par le contraste, ainsi que le filtre anti lumière bleue intégré à l’écran. Ce dernier permet de réduire l’agressivité de l’écran pour vos yeux, afin de les protéger sur le long-terme.

Charles pour Tom’s Hardware

Le troisième volet permet notamment de régler la saturation, l’espace colorimétrique souhaité, ainsi que la température de couleur et le gamma. Pour ce qui est de l’espace colorimétrique, il serait dommage d’opter pour un écran DCI-P3 que l’on règle en sRGB, autant profiter de toutes les fonctionnalités de la dalle.

Charles pour Tom’s Hardware

Le quatrième volet est dédié aux connectiques. Ici, l’écran est branché à un autre PC en HDMI et la détection s’est effectué automatiquement (fonction désactivable) permettant de switcher du DisplayPort au HDMI sans manipulation de la part de l’utilisateur.

Charles pour Tom’s Hardware

Le cinquième volet est un accès rapide aux réglages favoris, le sixième, quant à lui, sert à régler les paramètres généraux de l’écran, la langue, les options d’alimentation…

🧐 Notre verdict du test du ROG Strix XG27ACS