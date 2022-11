AMD baisse les prix de ses Ryzen 7000

Si vous souhaitez acquérir un des quatre Ryzen 7000 lancés fin septembre, vous pouvez actuellement économiser quelques dizaines d’euros et ce, pour toutes les références. À l’occasion du Black Friday, l’entreprise a abaissé le prix de ses Ryzen Zen 4. Jusqu’à présent, sur la boutique d’AMD, le Ryzen 5 7600X se négociait 359 euros, le Ryzen 7 7700X 479 euros, le Ryzen 9 7900X 669 euros et le Ryzen 9 7950X 849 euros ; actuellement, les prix sont de respectivement 291 euros, 408 euros, 554 euros et 671 euros.

© AMD © AMD

La baisse des tarifs n’est pas exclusive à la France, elle s’applique à d’autres pays. Aux États-Unis par exemple, AMD accorde aussi des rabais, allant jusqu’à 125 dollars pour le Ryzen 9 7950X. Sur le site US de la société, ces promotions sont à la fois estampillées “New Low Price” et “Pre-Black Friday Deals” ; la première mention suggère une baisse de prix permanente plutôt que ponctuelle. Il n’en serait rien selon PCGamesHarware, qui affirme que les réductions de prix sur les Ryzen 7000 ne concernent que les ventes de la semaine du Black Friday, et restent donc des offres à durée limitée.

En France, pas de doute, les promotions portant sur les Ryzen 7000 sont simplement marquées “Deals on Our Newest Processors”. En revanche, celles appliquées aux Ryzen 5000 portent la mention “New Low Price” et suggèrent donc une baisse de prix permanente. Malheureusement, la plupart de ces puces Zen 3 sont hors stock.

Test des Ryzen 9 7950X et Ryzen 7 7700X : Zen 4 amorce sereinement l’ère AM5

Des promotions avant l’arrivée de nouveaux processeurs, moins onéreux

Il est assez rare d’avoir des promotions sur des produits aussi récents. AMD aurait toutefois un peu de mal à vendre ses Ryzen 7000, notamment en raison du coût total de la plateforme AM5. L’entreprise souhaiterait écouler un peu ses stocks avant janvier prochain, période qui verra vraisemblablement arriver des Ryzen 7000 non-X mais également des Core non-K de 13e génération, tirant les prix vers le bas.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost TDP Cache (L2+L3) Prix de lancement en dollars

Pr Prix actuel en dollars Prix de lancement en euros Prix actuel en euros Ryzen 9 7950X 16 / 32 4,5 / 5,7 GHz 170W 80 Mo (16+64) 699 dollars 574 dollars 849 euros 871 euros Ryzen 9 7900X 12 / 24 4,7 / 5,6 GHz 170W 76 Mo (12+64) 549 dollars 474 dollars 669 euros 554 euros Ryzen 7 7700X 8 / 16 4,5 / 5,4 GHz 105W 40 Mo (8+32) 399 dollars 349 dollars 479 euros 408 euros Ryzen 5 7600X 6 / 12 4,7 / 5,3 GHz 105W 38 Mo (6+32) 299 dollars 249 dollars 359 euros 291 euros

Sources : AMD, VideoCardz, PCGamesHardware