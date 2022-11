Les spécifications et prix présumés de trois Ryzen 7000 non-X

Des Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 et Ryzen 5 7600, vendus jusqu’à 120 dollars moins cher.

AMD lancera vraisemblablement des Ryzen 7000 non-X en début d’année prochaine ; l’entreprise pourrait officialiser de nouveaux CPU Zen 4 desktop, mais aussi mobiles, à l’occasion du CES 2023. Le divulgateur chi11eddog prétend connaître les spécifications, mais surtout les prix, de trois Ryzen 7000 pour ordinateurs fixes encore non officialisés : Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 et Ryzen 5 7600.

7900 (5.4G max):Y23 Q1 $429

7700 (5.3G max):Y23 Q1 $329

7600 (5.1G max):Y23 Q1 $229 — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) November 17, 2022

Ces Ryzen 7 et Ryzen 5 ne nous sont pas totalement inconnus, nous les avons croisés dans SiSoftware il y a quelques jours seulement. Quant au Ryzen 9 7900, il avait été mentionné dans CPU-Z v2.02 fin août. Les configurations de ces processeurs sont classiques : 6 cœurs / 12 threads pour le Ryzen 5, 8 cœurs / 16 threads pour le Ryzen 7 et 12 cœurs / 24 threads pour le Ryzen 9. Toutes ces puces auraient des fréquences de base de 3,8 GHz mais dépasseraient les 5 GHz en Boost. Enfin, concernant les TDP, ils seraient rabaissés à 65 W contre 170 W et 105 W pour l’offre actuelle Zen 4 d’AMD.

La partie la plus intéressante ce cette fuite concerne surtout les tarifs. Selon chi11eddog, le Ryzen 9 7900 coûterait 429 dollars, soit 120 dollars de moins que la version X de ce processeur ; les Ryzen 7 7700 et Ryzen 5 7600 se négocieraient respectivement 329 et 229 dollars, soit 70 dollars de moins que leur grand-frère.

AMD étend son programme Advantage aux PC fixes et enrichit son écosystème ‘Smart’

Lancement au CES 2023 ?

Comme indiqué ci-dessus, il est très probable qu’AMD dévoile ces trois processeurs lors du CES 2023. La société pourrait également dégainer des Ryzen 7000 pour ordinateurs portables. Une fuite récente suggère d’ailleurs que cette série dépassera les 8 cœurs CPU. Enfin, des Ryzen 7000 3D V-Cache semblent également en préparation, même si leur date de lancement est plus incertaine.