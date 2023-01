La GeForce RTX 4070 Ti en tête des ventes de cartes graphiques

En décembre, le détaillant allemand Mindfactory avait détaillé ses ventes de CPU ; les chiffres témoignaient notamment du faible engouement des clients pour les Ryzen 7000. De nouvelles données du détaillant, partagées par TechEpiphany, donnent une petite idée de la situation outre-Rhin pour les cartes graphiques dédiées. Avec 545 exemplaires vendues lors de la troisième semaine de janvier, la GeForce RTX 4070 Ti est la référence la plus plébiscitée par les clients.

Commercialisée depuis le 5 janvier, la moins cher des cartes graphiques Ada Lovelace s’est mieux vendue que les GeForce RTX 4080 et RTX 4090 réunies sur cette période. Le détaillant a écoulé 210 et 190 respectivement de ces cartes graphiques. Les GeForce RTX 3060 et RTX 3060 Ti se vendent également bien, avec 485 et 305 achats respectivement. Chez AMD, la Radeon RX 6700 XT est en tête des ventes (410). Par ailleurs, comme pour les GeForce RTX 4090 et RTX 4080 les semaines ayant suivi leur sortie, la carte graphique RDNA 3 la plus haut de gamme, la Radeon RX 7900 XTX, se vend mieux que sa petite sœur. Enfin, du côté d’Intel, les Arc A380 et A770 ont chacune trouvé dix acquéreurs.

Des cartes graphiques disponibles, mais pas forcément à leur meilleur prix

En France, les trois cartes qui forment le trio de tête ci-dessous sont disponibles auprès des principaux détaillants. Les GeForce RTX 4070 Ti les moins onéreuses se négocient à partir de 980 euros ; rappelons que NVIDIA a fixé un prix de vente recommandé de 899 euros pour cette carte. Il est possible d’obtenir une GeForce RTX 3060 pour 350 euros, et une Radeon RX 6700 XT pour 470 euros.

Carte graphique Quantité de cartes vendues par Mindfactory au cours de la 3e semaine de janvier GeForce RTX 4070 Ti 545 GeForce RTX 3060 485 Radeon RX 6700 XT 410 GeForce RTX 3060 Ti 305 Radeon RX 7900 XTX 300 Radeon RX 6600 280 GeForce RTX 3070 220 GeForce RTX 4090 210 Radeon RX 7900 XT 200 Radeon RX 6800 200 GeForce RTX 4080 190 GeForce RTX 3070 Ti 160 Radeon RX 6750 XT 80 Radeon RX 6650 XT 70 Radeon RX 6500 XT 65 Radeon RX 6950 XT 40 GeForce GTX 1660 SUPER 30 GeForce RTX 3050 30 GeForce GT 710 20 Radeon RX 6400 20 Radeon RX 6800 XT 10 GeForce RTX 3080 10 Arc A380 10 GeForce GT 730 10 GeForce GT 1030 10 GeForce GTX 1650 10 GeForce GTX 1050 Ti 10 Arc A770 10

Pour le moment, ni NVIDIA ni AMD n’ont annoncé la suite du programme. Selon plusieurs rumeurs, NVIDIA lancera des GeForce RTX 4070 et RTX 4060 Ti en mars ou avril prochains. Pour AMD, nous attendons logiquement des Radeon RX 7800, mais cette série n’a fait l’objet d’aucune fuite sérieuse jusqu’ici.