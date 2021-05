AMD déploierait son FidelityFX Super Resolution (FSR) en juin

Depuis le lancement des Radeon RX 6000, AMD occupe désormais le terrain du ray tracing face à NVIDIA. Cependant, il manque toujours une technologie d’upscaling de pointe dans l’arsenal d’AMD, susceptible de faire de l’ombre au DLSS de NVIDIA. De fait, le DLSS 2.0 est devenu indispensable dans la plupart des jeux récents avec du ray tracing dans des définitions élevées. La solution d’AMD aura pour nom FidelityFX Super Resolution (FSR) ; en revanche, nous ne savons toujours pas quand elle débarquera. Ce serait juin selon Coreteks.

Déjà en février, des fuites évoquaient un lancement au cours du printemps 2021. Cette saison cédera sa place à l’été le 21 juin prochain. La prédiction de Coreteks conforte donc cette fenêtre, mais aussi d’autres hypothèses, notamment celle d’un FSR open source, autrement dit disponible à la fois pour les GPU AMD et NVIDIA.

AMD déploie son FidelityFX sur Xbox Series X / S

FidelityFX, « la boîte à outils de qualité d’image en open source »

Étant donné que le FSR s’inscrit dans le FidelityFX, il est envisageable qu’il soit bien open source. AMD présente son Fidelity FX comme sa « boîte à outils de qualité d’image en open source. Elle permet aux développeurs de jeux de mettre en œuvre 8 solutions différentes, qui sont optimisées pour les architectures AMD RDNA et RDNA 2. FidelityFX permet de générer des effets visuels de la plus haute qualité tout en minimisant l’impact sur les performances, laissant ainsi votre carte graphique se concentrer sur la création d’expériences de gaming les plus incroyables ».

Les « 8 solutions », qui n’étaient d’ailleurs que 7 en février, sont les suivantes :

FidelityFX Contrast Adaptive Sharpening (l’affinage adaptatif de contraste), FidelityFX Ambient Occlusion (l’occlusion ambiante de calcul adaptatif combiné (CACAO)), FidelityFX Variable Shading (fréquence variable des shaders (VRS)), FidelityFX Screen Space Reflections (réflexions de l’espace d’écran stochastique), FidelityFX Denoiser, FidelityFX HDR-Mapper (mappeur de préservation de luminance (LPM)), FidelityFX Downsampler (sous-échantillonneur à passage unique) et enfin FidelityFX Parallel Sort (algorithme de tri par base).

Si le sujet vous intéresse, vous trouvez des explications complètes sur chacune de ces technologies avec des illustrations sur le site d’AMD consacré au FidelityFX.

