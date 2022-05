AMD EPYC Genoa : un socket SP5, mais également SP6

La prochaine série de processeurs EPYC, EPYC 7004 « Genoa » et « Bergamo », passera à l’architecture CPU Zen 4 et à une gravure en 5 nm ; cette génération offrira 50 % de cœurs CPU en plus en passant de 64 à 96 au mieux. Côté socket, elle marquera l’abandon du SP3 (LGA-4094) et le passage au SP5 (LGA-6096). Ce socket SP5 pourrait cohabiter avec un autre socket, le SP6 (LGA-4844). Des clichés ont été publiés sur les forums d’AnandTech.

L’intérêt de mobiliser deux sockets ? Diversifier les plateformes. Le socket SP6 servirait pour des serveurs plus compacts. Une telle segmentation est déjà employée par Intel. La firme propose des processeurs Xeon Scalable mais également des Xeon D qui « offrent des performances optimisées pour les charges de travail dans les environnements contraints en termes d’espace et d’alimentation, du centre de données à la périphérie intelligente du réseau ». Les processeurs Intel Xeon Platinum par exemple prennent place sur un socket FCLGA4189 dans un conditionnement de 77,5 x 56,5 mm ; les Xeon D sur un socket FCBGA2227 avec un conditionnement de 45 x 45 mm.

Pour les plateformes AMD, les spécifications seraient les suivantes :

Socket Broches Dimensions Nombre max de cœurs Max TDP SP3 LGA 4094 58,5 x 75,4 mm Zen 3 : 64 280W SP5 LGA 6096 76,0 x 80,0 mm Zen 4 : 96 / Zen 4c : 128 400W SP6 LGA 4844 58,5 x 75,4 mm Zen 4 : 32 / Zen 4c: 64 225W

La série EPYC 7006 aurait pour nom de code « Venice »

AMD EPYC Genoa et Bergamo

Le socket SP5 à 6096 broches devrait gérer les processeurs EPYC 7004 ayant jusqu’à 96 cœurs Zen 4 ou 128 cœurs Zen 4c, et des TDP max de 400 W. Le socket SP6 à 4844 broches supporterait des processeurs ayant des TDP de 225 W max. Il y aurait aussi quelques disparités au niveau du nombre de lignes PCIe 5.0 supportées : 160 pour le SP5, 96 pour le SP6.

Série 3e génération EPYC

« Milan / Milan-X (*) » 4e génération EPYC

« Genoa / Genoa-X (*) » 4e génération EPYC

« Bergamo » 5e génération EPYC « Turin » Lancement 2021 2022 ? 2022 ? 2023/2024 ? Architecture 7nm Zen3 5nm Zen4 5nm Zen4c Zen5 Socket SP3 (LGA4094) SP5 (LGA-6096)

SP6 (LGA-4844) SP5 (LGA-6096)

SP6 (LGA-4844) SP5 (LGA-6096)

SP6 (LGA-4844) Modules/Chiplets 8xCCD + 1xIOD 12xCCD + 1xIOD À déterminer À déterminer Nombre max de cœurs 64C / 128T 96C / 192T 128C / 256T 256C / 512T Cache L2 par cœur 0,5 Mo 1 Mo À déterminer À déterminer Cache L3 par CCX 32 Mo / 96 Mo (*) 32 Mo / ?? Mo (*) À déterminer À déterminer Support mémoire 8-canaux 12-canaux (SP5)

6-canaux (SP6) 12-canaux (SP5)

6-canaux (SP6) 12-canaux (SP5)

6-canaux (SP6) Type mémoire DDR4-3200 DDR5-5200 DDR5-5200 DDR5-6000 Lignes PCIe 128x Gen4 160x Gen5 (SP5)

96x Gen5 (SP6) 160x Gen5 (SP5)

96x Gen5 (SP6) À déterminer Max cTDP 280W 200-400W (SP5)

70-225W (SP6) 200-400W (SP5)

70-225W (SP6) À déterminer

