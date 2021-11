AMD lance la carte graphique Radeon PRO V620

AMD annonce le lancement de la carte graphique Radeon Pro V620. Basée sur l’architecture RDNA 2, elle possède 72 unités de calcul, 72 ray accelerators, 4608 processeurs de flux. L’entreprise l’a dotée de 32 Go de mémoire GDDR6 et de 128 Mo d’Infinity Cache, ce qui trahit possiblement un GPU Navi 21. La vitesse mémoire est de 16 Gbit/s sur un bus de 256 bits ; la bande passante mémoire s’élève à 512 Go/s. Le GPU atteint une fréquence maximale de 2200 MHz. Le TBP (Total Board Power) est de 300 W. Performance FP16 : 40,55 TFLOPs ; performance FP32 : 20,28 TFLOPs.

L’entreprise argue que cette Radeon PRO V620 offre « une accélération GPU haute performance pour les charges de travail exigeantes du Cloud comme les expériences immersives des jeux AAA, les charges de travail 3D intensives ou les applications de productivité bureautique ». Jeff Connell, vice-président de la branche Visual and Cloud Gaming déclare : « Avec l’introduction de la Radeon PRO V620, AMD propose dans le Cloud les hautes performances d’une expérience gaming AAA. Nous constatons dans le monde entier l’adoption du Cloud gaming. Les clients tirent profit des dernières fonctionnalités de virtualisation pour une diffusion de contenu efficace et à faible latence depuis le Cloud vers plusieurs utilisateurs en simultané. La Radeon PRO V620 est une nouvelle preuve de l’excellence d’AMD dans les jeux, allant du PC à la console et maintenant au Cloud. »

Les SuperPods GeForce Now de NVIDIA s’appuient sur des processeurs AMD Ryzen Threadripper PRO

Caractéristiques clés et spécifications

Le communiqué de presse d’AMD liste les caractéristiques clés suivantes :

« Solution graphique puissante pour datacenter – La toute nouvelle architecture AMD RDNA 2, avec 32 Go de mémoire GDDR6, AMD Infinity Cache et des unités matérielles dédiées pour le ray tracing, signe des performances remarquables pour les charges de travail intensives et les jeux.

Fonctionnalités de sécurité avancées – La virtualisation GPU basée sur SR-IOV s’adapte aux sollicitations de plusieurs utilisateurs professionnels. Les capacités de sécurité avancées aident à protéger les données d’un utilisateur à l’autre.

Flexible et polyvalente – Prise en charge des tous derniers pilotes AMD et du logiciel AMD ROCm pour faciliter nombre de charges de travail : Cloud gaming, DaaS, WaaS et apprentissage machine.

Support des dernières applications – Prise en charge complète de DirectX 12 Ultimate, DirectX, OpenGL, WebGL et OpenCL pour une accélération des jeux de qualité cinématographique mais aussi des applications et sites Web riches en fonctionnalités. »

Enfin, la société a rassemblé les principales spécifications de sa Radeon PRO V620 dans le tableau ci-dessous.