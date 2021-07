15 360 processeurs de flux pour la Radeon RX 7900 XT ?

AMD n’en a certainement toujours pas fini avec son architecture graphique RDNA2, la marque étant soupçonnée de préparer le lancement des Radeon RX 6600 XT et RX 6600 (desktop) le mois prochain. Cela n’empêche pas certains de penser à la suite, RDNA3. La dernière rumeur en date : le GPU Navi 31 posséderait 240 unités de calcul au total, soit 15 360 processeurs de flux.

Avec RDNA2, Navi 21, alias Big Navi, qui équipe les Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT et RX 6800, est limité à 80 CU au maximum, ce qui donne 5120 processeurs de flux. Par conséquent, une hypothétique RX 7900 XT aurait 3 fois plus de CU et de SM que la RX 6900 XT. Une telle hausse serait possible grâce à l’adoption d’une conception MCD (Multi-Chiplet Die) et le passage à une gravure en 5 nm. Chaque MCD pourrait embarquer 120 CU, et il serait possible d’en combiner deux sur un même GPU.

L’évolution des GPU AMD et NVIDIA sur une période de 10 ans modélisée

Comparaison Navi 10, Navi 21, Navi 31

Le site WCCFTech a rassemblé les données dans le tableau ci-dessous pour faciliter la comparaison. Naturellement, prenez ces spéculations pour ce qu’elles sont. Jusqu’à présent, Lisa Su en personne est restée assez évasive quant à l’architecture RDNA3. En outre, en l’état, nous ne sommes pas certains qu’elle impliquera une transition vers le 5 nm. Dans tous les cas, n’attendez pas de cartes RDNA3 avant fin 2022.

GPU Navi 10 Navi 21 Navi 31 Gravure GPU 7nm 7nm 5nm (6nm?) Vaisseau amiral Radeon RX 5700 XT Radeon RX 6900 XT Radeon RX 7900 XT GPU Package Monolithique Monolithique MCD (Multi-Chiplet Die) Shader Engines 2 4 6 GPU WGPs 20 40 30 par MCD, 60 au total Processeurs de flux par WGP 128 128 256 Unités de calcul par die 40 80 120 par MCD, 240 au total Processeurs de flux par die 2560 5120 7680 Processeurs de flux total 2560 5120 15 360 (2 x MCD) Bus mémoire 256-bit 256-bit 256-bit Type mémoire GDDR6 GDDR6 GDDR6 Infinity Cache N/A 128 Mo 256-512 Mo Lancement Q3 2019 Q4 2020 Q4 2022

