Après les Ryzen 5000 Vermeer, bientôt des Ryzen 4000 Renoir-X ?

Afin de renforcer son offre d’entrée/milieu de gamme, AMD lancerait bientôt des processeurs Renoir-X. Ces puces seraient des APU Renoir sans iGPU. Elles utiliseraient toujours une architecture CPU Zen 2 et s’appelleraient Ryzen 4000.

Clarifions un peu les choses à propos du segment desktop grand public d’AMD. En octobre 2020, les Ryzen 5000 Vermeer ont succédé aux Ryzen 3000 Matisse. La gamme débute à partir du Ryzen 5 5600X, un 6 cœurs / 12 threads. Ces processeurs sont dépourvus d’iGPU et bénéficient de l’architecture CPU Zen 3.

En parallèle, AMD propose des APU desktop dotés d’un iGPU. Les plus récents sont les APU Ryzen 5000 Cezanne, désormais disponibles sur le marché DIY mais assez difficiles à obtenir. Ils mêlent architecture CPU Zen 3 et cœurs graphiques Vega. Cette série, qui comprend des processeurs à 4 cœurs / 8 threads (les Ryzen 3), a succédé à la série d’APU Ryzen 4000 Renoir, en Zen 2 / Vega. C’est de celle-ci dont nous parlons ici.

AMD souhaiterait donc « recycler » les APU Renoir dans une gamme Ryzen 4000 Renoir-X. Au passage, ils perdraient leur iGPU. D’une certaine manière, ils s’intercaleraient ainsi un peu tardivement entre les Ryzen 3000 Matisse et Ryzen 5000 Vermeer.

Une hausse des fréquences ?

Le but de cette réaffectation serait de proposer des processeurs d’entrée/milieu de gamme à opposer aux Alder Lake non-K récemment lancés par Intel. De prime abord, on peut s’attendre à ce que la désactivation des cœurs GPU permettent des fréquences CPU plus élevées, ce qui rendrait logiquement ces puces plus compétitives que les APU Renoir. Pourtant, à en croire les premières spécifications rapportées par WCCFTech, il n’y aurait pas de hausse ; ce serait même l’inverse pour le Ryzen 5 4600 ! Bref, pour l’instant, prenez ces données avec prudence.

Dans le premier tableau, les Ryzen 4000 Renoir-X sont rangés avec les autres APU ; dans le second, avec les Ryzen 5000 Vermeer.

APU AMD

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base Fréquence Boost Fréquence iGPU Nombre de coeurs graphiques TDP MSRP Ryzen 7 5700G 8C/16T 3.8 GHz 4.6 GHz 2.0 GHz 8 65W 359 dollars Ryzen 5 5600G 6C/12T 3.9 GHz 4.4 GHz 1.9 GHz 7 65W 259 dollars Ryzen 3 5300G 4C/8T 4.0 GHz 4.2 GHz 1.7 GHz 6 65W OEM Ryzen 7 4700 8C/16T 3.6 GHz 4.4 GHz – – TBC TBC Ryzen 5 4600 6C/12T 3.6 GHz 4.1 GHz – – TBC TBC Ryzen 3 4300 4C/8T 3.8 GHz 4.0 GHz – – TBC TBC Ryzen 3 4100 TBC TBC TBC – – TBC TBC Ryzen 7 4700G 8C/16T 3.6 GHz 4.4 GHz 2.1 GHz 8 65W OEM Ryzen 5 4600G 6C/12T 3.7 GHz 4.2 GHz 1.9 GHz 7 65W OEM Ryzen 3 4300G 4C/8T 3.8 GHz 4.0 GHz 1.7 GHz 6 65W OEM

Ryzen 4000 / Ryzen 5000

Processeur Architecture Cœurs / Threads Fréquence de base Fréquence Boost Cache (L2+L3) TDP Prix AMD Ryzen 9 5950X 7nm Zen 3 16/32 3.4 GHz 4.9 GHz 72 Mo 105W 799 dollars AMD Ryzen 9 5900X 7nm Zen 3 12/24 3.7 GHz 4.8 GHz 70 Mo 105W 549 dollars AMD Ryzen 9 5900 7nm Zen 3 12/24 3.0 GHz 4.7 GHz 64 Mo 65W OEM AMD Ryzen 7 5800X3D 7nm Zen 3 8/16 3.4 GHz 4.5 GHz 64 Mo + 32 Mo 105W TBD AMD Ryzen 7 5800X 7nm Zen 3 8/16 3.8 GHz 4.7 GHz 36 Mo 105W 449 dollars AMD Ryzen 7 5800 7nm Zen 3 8/16 3.4 GHz 4.6 GHz 32 Mo 65W OEM AMD Ryzen 5 5600X 7nm Zen 3 6/12 3.7 GHz 4.6 GHz 35 Mo 65W 299 dollars AMD Ryzen 7 4700 7nm Zen 2 8/16 3.6 GHz 4.4 GHz 12 Mo 65W TBD AMD Ryzen 5 4600 7nm Zen 2 6/12 3.6 GHz 4.1 GHz 11 Mo 65W TBD AMD Ryzen 3 4300 7nm Zen 2 4/8 3.8 GHz 4.0 GHz 6 Mo 65W TBD

