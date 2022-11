AMD Radeon RX 7000 : Frank Azor justifie l’absence de comparaison avec les RTX 4000

Jeudi dernier, AMD a lancé son architecture RDNA 3, en officialisant deux cartes graphiques basées sur le GPU Navi 31, les Radeon RX 7900 XT et Radeon RX 7900 XTX – ainsi que la version 3.0 de sa technologie de sur-échantillonnage FSR (FidelityFX Super Resolution). Concernant le premier élément, Navi 31, nos confrères de VideoCardz ont partagé un supposé schéma fonctionnel de ce GPU. Par ailleurs, Frank Azor, architecte en chef des solutions de jeux et du marketing chez AMD, a donné quelques détails supplémentaires sur les cartes graphiques annoncées et sur le FSR 3.0 lors d’une interview accordée à PCWorld.

Commençons par le schéma. La GPU Navi 31 est un chiplet doté d’un GCD (Graphics Compute Die) et de six MCD (Memory Cache Dies), gravés en respectivement 5 et 6 nm par TSMC. AMD a confirmé 96 Mo de cache L3 pour cette puce (l’Infinity Cache) mais pas encore les caches L2, L1 et L0. Selon les informations contenues dans le schéma, Navi 31 implique 3 Mo de cache L0, également 3 Mo de cache L1, 6 Mo de cache L2. Ce sont des augmentations de respectivement 240 %, 300 % et 50 % par rapport à Navi 21, un GPU qui a en revanche davantage de cache L3 (128 Mo).

La RTX 4080 dans le viseur

Lors de la présentation de jeudi, AMD n’a pas comparé ses nouvelles cartes graphiques à celles de NVIDIA, les GeForce RTX 4080 et RTX 4090. Frank Azor a donné la raison : la Radeon RX 7900 XTX vise à concurrencer la GeForce RTX 4080 (en raison de son prix), une carte qui ne sera commercialisée que dans dix jours.

“La [Radeon RX 7900 XTX] est conçue pour affronter la 4080 et nous n’avons pas de chiffres de benchmarks pour la 4080. C’est la raison principale pour laquelle vous n’avez pas fait de comparaison avec NVIDIA. […] Notre carte graphique à 999 dollars n’est pas une concurrente de la 4090, qui coûte 60 % de plus, c’est une concurrente de la 4080.”

Le FSR 3.0 par seulement cantonné à RDNA 3 ?

Une autre question qui a taraudé bon nombre d’entre nous après la présentation concernait le FSR 3.0. Cette version, qui sera déployée l’année prochaine, sera-t-elle exclusive aux cartes Radeon RX 7000, comme le DLSS 3.0 l’est pour l’instant aux GeForce RTX 4000 ? Un doute légitimé par la mention d’une mystérieuse technologie Fluid Motion Frames facilitant, faute de précision, un rapprochement avec l’Optical Flow Accelerator de NVIDIA, indispensable au DLSS 3.0. Frank Azor a expliqué :

“L’AMD FSR3 n’est pas une réaction ou une chose bricolée à la hâte en réaction au DLSS3. C’est une version sur laquelle nous travaillons depuis un certain temps. Pourquoi sa sortie prend-elle un peu plus de temps que ce que vous espériez ? Ce qu’il faut retenir du FSR, c’est qu’il s’agit d’une technologie ne fonctionnant pas seulement avec des cartes RDNA2 ou RDNA1, mais aussi avec d’autres générations de cartes graphiques AMD, et également sur les cartes graphiques des concurrents. C’est exponentiellement plus difficile que si nous la faisions fonctionner uniquement sur RDNA3 […] Nous souhaitons réellement l’étendre à davantage d’architectures que RDNA3.”

Vous le noterez, c’est un souhait ou une ambition plus qu’une affirmation à ce stade.

