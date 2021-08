AMD : une étrange association GPU Navi 21 / 8 Go de GDDR6 repérée dans UserBenchmark

Komachi a repéré une étonnante solution Radeon dans UserBenchmark. Celle-ci associe GPU Navi 21 et 8 Go de mémoire GDRR6.

Jusqu’à présent, AMD a décliné son GPU Navi 21, alias Big Navi, dans trois références, les RX 6900 XT, RX 6800 XT et RX 6800 ; toujours avec 16 Go de mémoire GDDR6. Pour l’instant, la seule référence RDNA 2 desktop équipée de 8 Go de VRAM est la récente Radeon RX 6600 XT, attendue à partir du 11 août prochain. Mais cette dernière s’appuie sur un GPU Navi 23. La carte dont il est question ici porte les ID 1002 73BF et 1002 0E3A qui désignent habituellement Navi 21 et une Radeon RX 6800 respectivement.

Toute l’offre Radeon RX 6600 XT des partenaires d’AMD

4 puces mémoire de 16 Gb ou 8 de 8 Gb ?

Avec ses RX 6800 XT et RX 6800, AMD se démarque des solutions NVIDIA concurrentes en proposant plus de VRAM. La GeForce RTX 3070, dont le prix de vente recommandé (519 euros), certes désormais très théorique, n’est que 71 euros moins élevé que celui de la RX 6800 (590 euros), embarque 8 Go de GDDR6. La GeForce RTX 3070 Ti possède 8 Go de mémoire GDDR6X et la RTX 3080, 10 Go de GDDR6X.

Certains estiment qu’AMD prépare une Radeon RX 6800 dotée de 8 Go de VRAM afin de réduire un peu son tarif et la rendre ainsi plus compétitive. Pour élaborer cette carte, l’entreprise à deux options. La première consiste à utiliser un GPU Navi 21 équipé de seulement quatre puces mémoire GDDR6 de 16 Gb chacune (contre huit puces mémoire de 16 Gb pour les RX 6900/RX 6800). L’avantage de cette méthode est qu’elle autorise l’emploi de certains GPU partiellement défectueux. En revanche, elle aurait une incidence sur la bande passante mémoire. La seconde consiste à occuper tous les emplacements mémoire, mais avec des puces GDDR6 de 8 Gb.

Enfin, concernant les performances, cette solution Navi 21 avec 8 Go de GDDR6 se positionne entre les RX 6800 et RX 6700 XT dans ce benchmark spécifique. En principe, 111 euros séparent ces deux références (590 euros / 479 euros) ; cela laisse donc une très petite marge pour intercaler un modèle au milieu.