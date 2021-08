Toute l’offre Radeon RX 6600 XT des partenaires d’AMD

Les modèles de RX 6600 XT signés ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire et XFX.

Le 30 juillet, AMD a officialisé la RX 6600 XT. Cette carte graphique sera commercialisée à partir du 11 août. Les partenaires d’AMD ont présenté leurs références au cours des derniers jours ; c’est donc le moment de faire un petit tour d’horizon des différents modèles proposés.

Avant cela, rappelons que la Radeon RX 6600 XT complète la gamme RX 6000 jusqu’alors composée des RX 69000 XT, RX 6800 XT, RX 6800 et RX 6700 XT. La nouvelle venue embarque un GPU doté de 32 unités de calcul, 32 ray accelerators, 2048 processeurs de flux, 128 unités de texture. Elle possède 8 Go de GDDR6 et 32 Mo d’Infinity Cache ; la bande passante mémoire est de 256 Go/s.

ASRock

ASRock propose quatre déclinaisons de RX 6600 XT, les ASRock RX 6600 XT Phantom Gaming OC, RX 6600 XT Challenger Pro OC, RX 6600 XT Challenger D et RX 6600 XT Challenger ITX. La première est un imposant modèle de 305 x 131 x 48 mm sur 2,4 slots refroidi par trois ventilateurs (Phantom Gaming 3X Cooling System) ; la dernière, une petite carte à un seul ventilateur qui mesure 179 x 124 x 40 mm et occupe 2 slots.

Asus

Le catalogue d’Asus se limite à deux versions de RX 6600 XT. La première est la ROG Strix Radeon RX 6600 XT OC Edition ; le deuxième la Dual Radeon RX 6600 XT OC Edition. Toutes deux possèdent une paire de ventilateurs Axial-Tech.

Biostar

Il n’y a qu’une carte chez Biostar, illustrée ci-dessous. La société n’a pas encore référencé cette Biostar AMD Radeon RX 6600 XT sur son site.

Gigabyte

La firme taïwanaise propose trois modèles, tous équipés d’une solution de refroidissement à trois turbines. Nous avons la Radeon RX 6600 XT GAMING OC PRO 8G, la Radeon RX 6600 XT GAMING OC 8G et la Radeon RX 6600 XT EAGLE 8G.

MSI

MSI a élaboré quatre cartes, réparties dans les séries Gaming et MECH : Radeon RX 6600 XT GAMING X 8G, Radeon RX 6600 XT GAMING 8G, Radeon RX 6600 XT MECH 2X 8G OC, Radeon RX 6600 XT MECH 2X 8G. Les modèles Gaming profitent du système de refroidissement TWIN FROZR 8 à double ventilateur (TORX FAN 4.0) ; ceux de la série Mech reçoivent une paire de ventilateurs MSI TORX FAN 3.0. La société a rassemblé toutes les caractéristiques dans le tableau ci-dessous.

PowerColor

Du côté de PowerColor, la marque proposera deux modèles : RX 6600 XT Red Devil et RX 6600 XT Hellhound.

Sapphire

Les RX 6600 XT vont aussi par deux chez Sapphire, avec les RX 6600 XT Pulse et RX 6600 XT NITRO+.

XFX

C’est un trio pour XFX. La marque dégaine les RX 6600 XT Speedster SWFT210 Core, RX 6600 XT Speedster QICK308 Black, RX 6600 XT Speedster MERC308 Black.