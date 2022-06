Des premières spécifications pour les Ryzen 7000 mobiles Phoenix / Dragon Range

La chaîne YouTube Red Gaming Tech a dévoilé les prétendues spécifications des processeurs Ryzen 7000 mobiles. Elles portent sur les séries Phoenix Point et Dragon Range.

Selon une précédente feuille de route, la gamme Dragon Range cible les ordinateurs portables haut de gamme conçus pour héberger un CPU et une carte graphique dédiée. Ces puces profiteront de l’architecture CPU Zen 4 et jusqu’à 16 cœurs / 32 threads. Par contre, elles se contenteraient de l’architecture graphique RDNA2 et disposeraient de seulement deux unités de calcul graphiques.

À l’inverse, les processeurs Phoenix Point sont plutôt pensés pour œuvrer seuls, sans le soutien d’un GPU dédié. Ils seront toujours sous architecture CPU Zen 4, mais la quantité maximale de cœurs n’excéderait pas 8. L’iGPU serait nettement plus solide que pour la gamme Dragon Range : jusqu’à 12 unités de calcul, RDNA3 qui plus est.

Vous l’aurez compris, les Ryzen Dragon Range mettraient le paquet sur la puissance CPU au détriment de la partie GPU, tandis que les Ryzen Phoenix Point s’annoncent plus polyvalents.

AMD Zen 4 : une première apparition d’un processeur Phoenix Point à 8 cœurs

8 références

Les références mentionnées par Red Gaming Tech sont rassemblées dans les deux tableaux ci-dessous. La source évoque huit processeurs en tout : Ryzen 9 7980HX, Ryzen 9 7900HX, Ryzen 7 7800HX et Ryzen 5 7600HX pour la série Dragon Range ; Ryzen 9 7980HS, Ryzen 9 7900HS, Ryzen 7 7800HS et Ryzen 5 7600HS pour la série Phoenix Point.

Processeur Cœurs / Threads iGPU TDP Ryzen 9 7980HX 16C/32T 2 CUs 55W+ Ryzen 9 7900HX 12C/24T 2 CUs 55W+ Ryzen 7 7800HX 8C/16T 2 CUs 55W+ Ryzen 5 7600HX 6/12T 2 CUs 55W+ Dragon Range